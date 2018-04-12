Сечин впервые явился в суд на процесс по делу Улюкаева

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев доставлен полицией в Мосгорсуд, передает РИА Новости.

12 апреля Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу защиты на приговор бывшему министру, в которой адвокаты настаивают на невиновности Улюкаева и просят отменить приговор.

Как известно, бывший министр получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Между тем, глава "Роснефти" Игорь Сечин в четверг впервые явился в суд. На допросе Сечина настояла прокуратура, она же попросила провести его в закрытом режиме. По словам прокурора, проведение закрытого заседания допустимо ради сохранения коммерческой тайны компании "Роснефть", речь пойдет о покупке пакета акций нефтяной компании "Башнефть".

61-летнему Улюкаеву был также назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Эксперты неоднозначно оценили решение суда. Один из доводов о невозможности вынести Улюкаеву обвинительный приговор строился на том, что участниками встреч и диалогов о взятке являлись только два человека — Сечин и Улюкаев.

Известно, что привлечь жену Алексея Улюкаева в качестве общественного защитника по делу бывшего министра экономического развития РФ Мосгорсуд отказался.

"Данное лицо не имеет юридического образования, не в полном объеме знакома с материалами дела и не может полноценно исполнять функции защитника", — пояснила свое решение судья. Она добавила, что Улюкаева защищают четыре профессиональных адвоката.

Как сообщил адвокат Дариджан Квеидзе, Улюкаев, осужденный к восьми годам колонии за взятку, написал в тюрьме новые стихи и продолжает заниматься йогой. Адвокат отметил, что Улюкаев ни на что не жалуется.