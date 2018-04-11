Дмитрий Медведев рассказал о перевооружении российской армии

Более 58 тысяч новых комплексов и систем получила на вооружение российская армия за последние 6 лет. Этого хватило, чтобы обновить арсеналы 800 подразделений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления в Государственной Думе.

Также глава правительства особо отметил работу отечественного оборонно-промышленного комплекса. Если 6 лет назад военные предприятия выполняли государственный заказ на 80%, то сейчас на 97%. ОПК смог обеспечить войска технологичным, современным оружием, что серьезно повысило боеспособность российской армии.

Отечественное оружие пользуется высочайшим спросом не только на родине, но и в мире. Дмитрий Медведев рассказал, что сейчас у России налажены прочные военно-технические связи более чем со 100 государствами. Портфель оружейных заказов стабильно держится на отметке в 45 миллиардов долларов, даже несмотря на санкции. А ежегодно страна зарабатывает на торговле оборонной продукцией более 15 миллиардов долларов. Хотя еще в 2012 году доходы от нее не превышали 14 миллиардов долларов.