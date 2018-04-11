В Таиланде от лихорадки Денге умер российский турист

В Таиланде от лихорадки Денге умер российский туристЧитайте нас в Telegram
В больнице острова Пхукет в Таиланде скончался впавший в кому из-за лихорадки Денге турист из Барнаула Герасим Григорьев, родственники собирают деньги на покрытие долга за лечение, передает "Интерфакс".
"Сегодня ночью Геры не стало. Мы, наверное, уже никогда не узнаем, правильно ли его лечили, и можно ли было его спасти. Случилось то, что случилось", — написала его подруга в Instagram.
По словам девушки, долг за лечение Герасима в госпитале Таиланда составляет 2,4 миллиона рублей — и его тело не отдадут родственникам, пока он не будет погашен.
Как сообщалось ранее, Денге Герасим заразился лихорадкой из-за укуса комара, причем уже во второй раз. Страховки, которая могла бы покрыть медицинские расходы, у него не было. Болезнь дала осложнения на почки.
Лихорадка Денге — острое вирусное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti. Обычно симптомы проявляются через 5-7 дней после укуса, заболевший мучается от высокой температуры, сильной головной и мышечной боли. При заболевании классической формой лихорадки Денге прогноз благоприятный, при геморрагической форме летальность составляет около 50%.
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