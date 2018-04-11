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11 апреля 201815:33

Одноклассники запустили ленту "Рекомендации"
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В соцсети "Одноклассники" появился сервис "Рекомендации" – персональная лента новостей от новых для пользователя авторов, ведущих личные страницы или группы. С его помощью пользователи смогут находить новый контент на разнообразные свежие темы и разных форматов: в ленту рекомендаций попадают текстовые публикации, фотографии, видео и прямые эфиры.

Таким образом, талантливые авторы, создающие интересный контент в ОК, смогут получить новую аудиторию и увеличить охваты своих групп и страниц. Благодаря технологии Content ID, построенной на базе нейросетей, авторы будут защищены от плагиата: любому уникальному контенту, который попадает в "Рекомендации", присваивается отметка в системе. Благодаря этому первоисточник получает больше охвата, чем его копии в социальной сети.

За подбор контента в ленте "Рекомендаций" отвечает динамически обучаемая нейросеть и алгоритмы персональных рекомендаций "умной ленты". Искусственный интеллект определяет, какой контент может быть интересен пользователю, на основе его поведения в социальной сети. Нейросеть учитывает время "потребления" публикаций по темам и форматам: тексты, фото или видео, реакцию пользователя на контент ("классы", эмоции, комментарии и перепосты), текущие подписки на группы и авторов, характер активности в соцсети.

Кроме того, пользователь может отреагировать на публикацию прямо из ленты "Рекомендаций": поставить ей "класс", убрать из ленты, подписаться на автора или группу. Фидбек пользователя влияет на суммарные охваты и вирусность в новостных лентах пользователей.

Сервис "Рекомендаций" работает на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях ОК, в мобильных приложениях на iOS и Android.

Марина Краснова, директор по продуктам "Видео", "Лента" и OK Live социальной сети "Одноклассники":

"Новая лента с рекомендациями – это возможность для пользователей расширить свой кругозор в социальной сети и получать больше интересного контента, которым хочется поделиться с близкими и друзьями. Подписываясь на группы и добавляя друзей в ОК, пользователь создает вокруг себя информационное поле, которое может не меняться долгое время. Новый сервис выходит за рамки этого и предлагает пользователю не только те группы или темы, которые уже отображаются в его основной ленте, но и совершенно новый опыт: другие группы, новых друзей, интересные темы. Важно, что авторы контента тоже остаются в плюсе: они получают дополнительный охват и тем самым защиту от слепого копирования. Все, что для этого нужно – создавать качественный и уникальный контент в ОК".

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