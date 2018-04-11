Большая угроза: найдены останки гигантского "морского монстра"

Динозавры известны своими огромными размерами, но самое большое животное, которое когда-либо существовало на нашей планете, здравствует и сегодня: это синий кит. Недавно же палеонтологи нашли останки древнего морского существа, чьи размеры могут сравниться с "габаритами" морского млекопитающего.. Им на глаза попалась огромная окаменелая челюсть, принадлежавшая неизвестному виду ихтиозавра. Как предполагают исследователи, это существо достигало в длину 26 метров.

Ихтиозавры выглядели как своеобразный гибрид рыбы и дельфина, а обитали они в период "правления" динозавров. Специалисты регулярно находят их останки, по этой причине они успели неплохо их изучить. К слову, недавно оказалось, что самка этого ихтиозавра могла за раз выносить сразу восемь детёнышей.

На сегодняшний день известно, что в среднем особи вырастали до двух-четырёх метров в длину. А самый большой известный вид ихтиозавра мог вырастать до гигантских размеров — свыше 20 метров.

Недавняя находка может побить и эти рекорды. Речь идёт о части челюстной кости, которые обнаружил коллекционер окаменелостей Пол де ла Салль (Paul de la Salle) на пляже в Лилстоке, Великобритания. Общая длина костей – примерно один метр.

Как рассказывает де ла Салль, сначала кость показалась ему куском камня, но присмотревшись, он узнал костную структуру и подумал, что находка может являться частью челюсти ихтиозавра.

"Я сразу же связался с экспертами по этим существам — Дином Ломаксом (Dean Lomax) и профессором Джуди Массари (Judy Massare). Они заинтересовались изучением находки", — добавляет он.

Оказалось, что находка является частью надугловой кости – фрагментом нижней челюсти. Специалисты сравнили её с останками нескольких других ихтиозавров, включая вид Shonisaurus sikanniensis, самый известный крупный образец длиной в 21 метр.

По мнению учёных, размеры особи, чьи останки они анализировали, могла бы сравниться с S. sikanniensis. Хотя такие крупные виды существ ещё неизвестны науке.

Как говорит Ломакс, судить о древнем существе можно лишь по тому куску челюсти, который у них есть, поэтому трудно оценить истинные размеры животного. Но, по его словам, благодаря проведённому анализу и сравнению этой кости с останками S. sikanniensis, можно предположить, что особь из Лилстока была примерно на 25 процентов больше.

"Другие сравнительные данные показывают, что ихтиозавр из Лилстока вырастал по крайней мере до 20-25 метров. Но, конечно, такие оценки не совсем реалистичны из-за различий между видами", — отмечает он.

Если выяснится, что размеры существа действительно были такими огромными, то оно может сравниться с длиной синего кита, который обычно вырастает в среднем до 26-28 метров. Хотя оба морских существа не идут ни в какое сравнение с размерами животного рода Patagotitan, крупнейшего наземного существа, когда-либо бродившего по земле. Его размеры действительно впечатляют: его вес был около 70 тонн, а длина – 37 метров.

Но длина – это ещё не всё. Если уж говорить о весе, то даже два Patagotitan проиграли бы в сравнении с синим китом, который обычно весит примерно 200 тонн.

Новое исследование может также помочь учёным прояснить данные о ранее неправильно идентифицированных окаменелостях, найденных в Великобритании в 1850 году. Исследователи считают, что эти кости могут являться другими гигантскими фрагментами челюстной кости ихтиозавра (ранее учёные предположили, что это останки наземных динозавров). Но это трудно сделать до тех пор, пока исследователи не найдут более полный скелет.

Результаты исследования представлены в научном издании PLOS One.

Добавим, что другой долгожданный скелет рассказал о туманной истории африканских динозавров. А в Южной Африке найдены следы хищного динозавра рекордного размера.