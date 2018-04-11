Твит Трампа о ракетах в Сирии взбудоражил Интернет

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Конфликт в Сирии 47 минут назад
Твит Трампа о ракетах в Сирии взбудоражил ИнтернетЧитайте нас в Telegram
Опубликованное в Twitter сообщение президента США Дональда Трампа о возможности использования Вашингтоном "умных" ракет в Сирии за короткое время собрало уже более 30 тысяч комментариев.
"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать — хорошие, новые и "умные", — предупредил американский лидер, призвав Россию не сотрудничать со "зверем, который убивает свой народ газом".
Многие пользователи социальной сети раскритиковали агрессивный выпад Трампа, напомнив американскому президенту, что ранее он обещал вывести американские войска из Сирии. Другие поддержали лидера США, выразив солидарность с его позицией.
После появления информации о якобы совершенной химической атаке в Восточной Гуте, президент США Дональд Трамп анонсировал, что в ближайшее время примет решение о действиях против Сирии. Между тем Сирия пригласила в Восточную Гуту экспертов Организации по запрещению химического оружия, чтобы те смогли убедиться, что никакой атаки не было. Ранее российские военные сообщали, что боевики готовят провокацию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выпад Трампа, отметила, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства страны. Она также высказала мнение о том, что удары США по Сирии могут уничтожить все доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия на сирийской территории.
"Президент (США) в Twitter принимает такие решения, от чего весь мир приходит просто в ужас. Это не наш путь", — прокомментировал громкие заявления Трампа спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает РИА Новости.
Ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин подтвердил телеканалу "Аль-Манар", что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.
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