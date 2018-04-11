"Здесь все ездят": заезд в пешеходном тоннеле автохамы сняли на видео

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"Здесь все ездят": заезд в пешеходном тоннеле автохамы сняли на видеоЧитайте нас в Telegram
Столичная полиция ищет водителя, который в час пик прокатился прямо по пешеходному тоннелю недалеко от платформы Окружная. Он ехал по узкому коридору среди плотного потока людей, сопровождая все это дерзкими комментариями в адрес прохожих, после чего выложил снятый видеоролик в Сеть. Как накажут за это откровенное хамство?
Платформа Окружная Савеловского направления. В пешеходный тоннель под железной дорогой автохам заехал с парковки. На повороте едва не сбил людей.
Вместо того, чтобы извиниться и сдать назад, водитель предложил своему пассажиру снимать все на видео и начал отпускать язвительные замечания в адрес пешеходов за медлительность. Машина ползет в довольно плотном потоке людей — им остается только прижиматься к стенам, чтобы не угодить под колеса. Один мужчина пытается сделать автохаму замечание — бесполезно.
— Приходится, необходимость, я бы сказал. Что так смотришь?!
Что за необходимость заставила водителя так нагло нарушить правила дорожного движения вопреки здравому смыслу, авторы ролика не пояснили. Зато с гордостью выложили видео в Интернет в расчете на восторженные комментарии. Вместо этого получили волну негодования: беспределом этот поступок москвичи называют и в Сети, и оффлайн.
— Нехорошо — это же пешеходный переход, и надо следовать правилам.
— Хамы, воистину хамы!
— Отвратительно, потому что это — пешеходный переход, сюда на машинах никак нельзя!
Как выяснилось, этот переход пользуется дурной славой. Машины тут появляются уже не первый раз. Водители ленятся делать крюк, чтобы перебраться через железную дорогу по путепроводу, и пользуются пешеходной переправой. Но впервые нарушители сами сняли себя на видео.
— Это было лет пять назад, может — я проезжал.
— То есть, вы пять лет назад здесь проезжали? На машине?
— Да! А здесь все ездили!
— Но это же пешеходная зона!
— Ну, я понимаю, но здесь все ездили!
Кадрами этого наглого заезда уже заинтересовались полицейские, начата проверка. По ее итогам будет понятно, какое наказание понесет автохам. Минимум — штраф в 2000 рублей. Но такой поступок могут трактовать и как хулиганство, а это — уже уголовная ответственность.
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