Тема:

Гравитационные волны 31 минута назад

Новости Наука

11 апреля 201816:41 Анатолий Глянцев

Чёрные дыры могут расти, многократно сливаясь друг с другом

Шаровые скопления - настоящие заводы по производству двойных чёрных дыр.
Иллюстрация Northwestern Visualization/Carl Rodriguez.

Читайте нас в Telegram

В шаровых скоплениях звёзд чёрные дыры могут сталкиваться и сливаться многократно, увеличиваясь таким образом в размерах. Такой результат следует из расчётов, опубликованных командой во главе с Карлом Родригесом (Carl Rodriguez) из Массачусетского технологического института. Проверить новую модель помогут будущие наблюдения гравитационных волн.

Как известно, гравитационные волны, зафиксированные земными детекторами уже шесть раз, были порождены слиянием чёрных дыр (в одном случае – нейтронных звёзд). Два таких объекта обращаются вокруг общего центра масс, образуя двойную систему. Постепенно они приближаются друг к другу, и наконец сталкиваются и сливаются. Раньше астрономы полагали, что для возникающей в итоге новой чёрной дыры история столкновений на этом заканчивается. Теперь выясняется, что это не так.

Конечно, у отдельно взятой чёрной дыры, плывущей по просторам космоса, нет практически никаких шансов столкнуться с "соплеменницей". Однако существуют места, просто изобилующие этими в общем довольно редкими объектами. Это, в частности, шаровые скопления звёзд.

Об этих шарах, состоящих из сотен тысяч и даже миллионов звёзд, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали. Они есть в большинстве галактик. В Млечном Пути их около двухсот (причём ближайшее находится в 7 тысячах световых лет от Земли), а в больших эллиптических галактиках шаровых скоплений могут быть и сотни тысяч.

Светила в этих шарах очень древние, и самые большие из них уже успели взорваться как сверхновые и превратиться в чёрные дыры.

"Мы считаем, что эти кластеры образовались с сотнями или тысячами чёрных дыр, которые быстро опустились в центр [скопления], – объясняет Родригес. – Эти скопления — это, по сути, заводы для [изготовления] чёрных дыр, где у вас так много чёрных дыр, которые сосредоточены в небольшой области пространства, что две чёрные дыры могут слиться и создать более массивную чёрную дыру. Тогда эта новая чёрная дыра может найти другого спутника и снова слиться".

К выводу о многократных слияниях авторов привело моделирование на суперкомпьютере. Исследователи варьировали радиус скопления, металличность звёзд и число светил (от 200 тысяч до двух миллионов). Также они учитывали эволюцию звёзд, в конечном счёте приводящую к образованию чёрных дыр.

 

Разумеется, это не первое моделирование процессов в шаровом скоплении. Однако предшественники Родригеса и его коллег использовали старую добрую ньютоновскую теорию гравитации и поэтому не учли несколько важных моментов.

Может показаться странным, что через сто лет после создания общей теории относительности кто-то ещё пользуется формулами Ньютона, да ещё и при моделировании поведения чёрных дыр. На самом деле ничего странного тут нет.

Физики почти не шутят, когда говорят, что физика – наука о том, чем можно пренебречь. Самые продвинутые теории наиболее точны, но и наиболее сложны. Расчёты по ним могут оказаться неподъёмными даже для суперкомпьютера. В случае, когда более простая модель заведомо даст такой же в пределах допустимой погрешности результат, нет никакого смысла пользоваться сложной. В конце концов, мы же не учитываем шарообразность Земли, планируя велосипедную прогулку.

В том, чтобы заранее определить самую простую модель, которой хватит для решения конкретной задачи, и состоит одна из многих профессиональных обязанностей физика. Как правило, учёные с ней прекрасно справляются. Но, как выяснилось, не в этот раз.

"Ньютоновское" моделирование показывало, что чёрная дыра, образовавшаяся в результате слияния двух своих "сородичей", движется очень быстро, со скоростью до 5 тысяч километров в секунду. Из-за этого она попросту вылетает из шарового скопления, не успев образовать двойную систему ни с каким другим телом.

Однако, когда группа Родригеса смоделировала ситуацию с использованием теории Эйнштейна, учёные обнаружили, что по меньшей мере у 20% образовавшихся двойных систем чёрных дыр один или оба компонента – плод предыдущего слияния.

Важно, что эта модель поддаётся проверке. Некоторые из чёрных дыр второго поколения должны иметь массу от 50 до 130 солнечных, а такие объекты не могут образоваться так же, как обычные чёрные дыры (в результате взрыва сверхновой). Поэтому, если детекторы гравитационных волн засекут подобные тела, выводы Родригеса и команды можно будет считать подтвердившимися.

Напомним, что "Вести.Наука" ранее писали о том, как сверхмассивные чёрные дыры в центрах галактик подталкивают своих "соплеменниц" звёздной массы к слиянию, а также о том, как в шаровом скоплении обнаружили первую "спокойную" чёрную дыру.

Ранее по теме

Сейчас

16:25

США подняли в небо "самолет Судного дня"

14:53

Трамп хочет помочь России и остановить гонку вооружений

14:43

В Петербурге прогремел взрыв в трюме корабля

14:22

После слов Трампа рубль усилил падение

14:09

Трамп: Россия, приготовься сбивать ракеты

13:43

Депутаты Госдумы прилетели в Сирию на встречу с Асадом

12:55

МРОТ с 1 мая превысит 11 тысяч рублей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

США подняли в небо "самолет Судного дня"

США подняли в небо "самолет Судного дня"

48 минут назад
Дмитрий Медведев рассказал о перевооружении российской армии

Дмитрий Медведев рассказал о перевооружении российской армии

1 час назад
Захарова: "умные" ракеты Трампа должны лететь в сторону террористов, а не правительства

Захарова: "умные" ракеты Трампа должны лететь в сторону террористов, а не правительства

2 часа назад
В авиакатастрофе в Алжире погибли 257 человек

В авиакатастрофе в Алжире погибли 257 человек

39 минут назад
МЧС: командир кемеровского пожарного звена действовал по уставу

МЧС: командир кемеровского пожарного звена действовал по уставу

1 час назад
Шампур к бою: охрана подмосковной "Пятерочки" устроила кровавую битву с ворами

Шампур к бою: охрана подмосковной "Пятерочки" устроила кровавую битву с ворами

1 час назад
Преступность: 15 самых опасных городов в мире

Преступность: 15 самых опасных городов в мире

5 часов назад
Были неразлучны, а потом все рухнуло: испытание потерями в судьбе Ирины Безруковой

Были неразлучны, а потом все рухнуло: испытание потерями в судьбе Ирины Безруковой

3 часа назад
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

09.04.2018 09:00
Крушение Ми-8: в Хабаровском крае объявлен траур

Крушение Ми-8: в Хабаровском крае объявлен траур

5 часов назад
Вашингтон готовит новые санкции против госдолга России

Вашингтон готовит новые санкции против госдолга России

7 часов назад
Юлию Скрипаль перевезли в госпиталь на военной базе

Юлию Скрипаль перевезли в госпиталь на военной базе

8 часов назад
Чёрные дыры могут расти, многократно сливаясь друг с другом

Чёрные дыры могут расти, многократно сливаясь друг с другом

33 минуты назад
Твит Трампа о ракетах в Сирии взбудоражил Интернет

Твит Трампа о ракетах в Сирии взбудоражил Интернет

52 минуты назад
Крупную майнинговую ферму обнаружили на заброшенном заводе под Оренбургом

Крупную майнинговую ферму обнаружили на заброшенном заводе под Оренбургом

59 минут назад
Большая угроза: найдены останки гигантского "морского монстра"

Большая угроза: найдены останки гигантского "морского монстра"

1 час назад
"Здесь все ездят": заезд в пешеходном тоннеле автохамы сняли на видео

"Здесь все ездят": заезд в пешеходном тоннеле автохамы сняли на видео

1 час назад
Как узнать, поделился ли Facebook вашими данными с Cambridge Analytica?

Как узнать, поделился ли Facebook вашими данными с Cambridge Analytica?

1 час назад
УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию "Патриота"

УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию "Патриота"

1 час назад
В Петербурге прогремел взрыв в трюме корабля

В Петербурге прогремел взрыв в трюме корабля

2 часа назад
Валерий Шанцев назначен генеральным директором ХК "Динамо"

Валерий Шанцев назначен генеральным директором ХК "Динамо"

2 часа назад
После слов Трампа рубль усилил падение

После слов Трампа рубль усилил падение

2 часа назад
Медведев признал, что обманутым дольщикам одномоментно помочь нереально

Медведев признал, что обманутым дольщикам одномоментно помочь нереально

2 часа назад
Саблин: Башар Асад не покидал Сирию

Саблин: Башар Асад не покидал Сирию

3 часа назад
Архимандрит Савва Тутунов: в Церкви занимаюсь тем же, чем занимался в науке

Архимандрит Савва Тутунов: в Церкви занимаюсь тем же, чем занимался в науке

3 часа назад
Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

4 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 11 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 11 апреля 2018 года (13:00)

4 часа назад
112
Инаугурация Путина состоится 7 мая

Инаугурация Путина состоится 7 мая

4 часа назад
Киев освободил капитана "Норда" и тут же предъявил ему новое обвинение

Киев освободил капитана "Норда" и тут же предъявил ему новое обвинение

5 часов назад
Голодающая Савченко похудела на 15 килограммов

Голодающая Савченко похудела на 15 килограммов

5 часов назад
Audi представила новое поколение универсала А6

Audi представила новое поколение универсала А6

5 часов назад
Оппозиционер Илья Яшин будет баллотироваться на пост мэра Москвы

Оппозиционер Илья Яшин будет баллотироваться на пост мэра Москвы

5 часов назад
Порноактриса пострадала во время БДСМ-съемок

Порноактриса пострадала во время БДСМ-съемок

5 часов назад
Ребенка интересует космос: что ему показать

Ребенка интересует космос: что ему показать

6 часов назад
10 самых гостеприимных городов России

10 самых гостеприимных городов России

6 часов назад
Киркоров сообщил о смерти болгарского композитора Тончо Русева

Киркоров сообщил о смерти болгарского композитора Тончо Русева

6 часов назад
Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

7 часов назад
Suzuki прекратила выпуск культового внедорожника

Suzuki прекратила выпуск культового внедорожника

7 часов назад
Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты

Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты

7 часов назад
Теория игр: кто побеждает на Ближнем Востоке

Теория игр: кто побеждает на Ближнем Востоке

7 часов назад
Instagram сделала портретную функцию дорогих iPhone доступной всем

Instagram сделала портретную функцию дорогих iPhone доступной всем

7 часов назад
Авиаперевозчиков предупредили об опасности полетов над Средиземноморьем

Авиаперевозчиков предупредили об опасности полетов над Средиземноморьем

7 часов назад
"Аэрофлот" выполнит первый рейс в Египет

"Аэрофлот" выполнит первый рейс в Египет

8 часов назад
В Альпах пропал владелец магазинов Obi миллиардер Хауб

В Альпах пропал владелец магазинов Obi миллиардер Хауб

15 часов назад
Саранск для туристов: зеленый, свежий, комфортный

Саранск для туристов: зеленый, свежий, комфортный

5 часов назад
Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

08.04.2018 14:50
1 463
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50