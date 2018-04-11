В авиакатастрофе в Алжире погибли 257 человек

До 257 человек выросло число жертв авиакатастрофы в Алжире. Самолет загорелся еще при взлете с аэродрома Буфарик в 50 километрах к югу от алжирской столицы. Через несколько минут военно-транспортный Ил-76 рухнул на зеленое поле. Никто из тех, кто находился на его борту, не выжил. Сначала сообщалось о 181 погибшем. Все погибшие – пассажиры самолета и десять членов экипажа.

У разбившегося самолета на высоте 50 метров загорелось правое крыло, сообщает ТАСС. Вернуться назад или справиться с огнем в воздухе экипаж не успел. Летчики попытались вернуться на аэродром, но самолет упал раньше. От фюзеляжа целым осталось только хвостовое оперение. По некоторым данным, на земле в момент катастрофы в месте падения самолета был по крайней мере один человек. Он находится в тяжелом состоянии.

Ил-76ТД следовал по маршруту Буфарик — Тиндуф — Бешар на юго-западе Алжира. Расследованием всех обстоятельств крушения займется комиссия, которую возглавил прибывший на место крушения начальник генштаба алжирской армии генерал Ахмед Гайд Салах.

Большинство погибших — военнослужащие. Но на борту находились и их семьи с детьми, а также около трех десятков членов Фронта ПОЛИСАРИО. Эта поддерживаемая Алжиром военизированная организация добивается независимости Западной Сахары, которую Марокко считает своей неотъемлемой частью.

Капитан лайнера авиакомпании "Ан-Нахар" Дусан Исмаил имел 30-летний опыт пилотирования судов различного класса. У него остались три дочери.