РФС оштрафовал ЦСКА и "Динамо" из-за "Спартака"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московские клубы ЦСКА и "Динамо" за скандирование их болельщиками оскорбительных кричалок в адрес столичного "Спартака". Каждый из них обязан заплатить по 70 тысяч рублей.

"По матчу ЦСКА — "Динамо": за нецензурное скандирование болельщиками ЦСКА в адрес команды "Спартак" и за скандирование болельщиками "Динамо" оскорбительных выражений в адрес команды "Спартак" каждый клуб оштрафован на 70 тысяч рублей, плюс "Динамо" за пиротехнику — 10 тысяч штраф", — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.

Сам же "Спартак" оштрафован на 50 тысяч рублей. Фанаты "красно-белых" в четвертьфинальном матче Кубка России против самарских "Крыльев Советов" использовали на трибунах пиротехнические устройства.