Крупную майнинговую ферму обнаружили на заброшенном заводе под Оренбургом

В 60 миллионов рублей предварительно оценили ущерб от крупной майнинговой фермы, располагавшейся в здании бывшего завода под Оренбургом и незаконно питавшейся от находившейся поблизости подстанции, сообщили в пресс-службе МВД.

В здании бывшего завода РТИ в посёлке Подмаячном оперативники обнаружили настоящий комплекс по добыванию криптовалют — на многочисленных стеллажах трудилось "более 6 тысяч единиц техники", так что неудивительно, что сотрудники энергетической компании забили тревогу — потери энергии были колоссальными. Дело в том, что двое владельцев фермы решили серьезно урезать расходы, а потому подключились к ближайшей подстанции самостоятельно, в обход счетчиков.

Судя по кадрам, мужчины планировали и дальше наращивать производство, поскольку весь коридор был заставлен коробками с новым оборудованием. Теперь они рискуют на пять лет отправиться за решетку по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", более того им предстоит компенсировать израсходованные 8 с лишним миллионов КВт/ч.