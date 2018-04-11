США подняли в небо "самолет Судного дня"

В США подняли в воздух E-4B Nightwatch — так называемый "самолет Судного дня", передает РИА Новости. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Flightradar, где можно наблюдать за положением воздушных судов в реальном времени, а также данные ресурса CivMilAir.

Airborne from Wright-Patterson?!



🇺🇸 US Air Force

E-4B Nightwatch

73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 11 апреля 2018 г.

Эти самолеты при условии дозаправки могут находиться в полете целую неделю. В случае масштабного конфликта они должны стать воздушными командными пунктами для высшего руководства США.

Обычно в моменты кризисов "самолет Судного дня" поднимается в воздух по умолчанию. Американские СМИ ранее сообщали, что ВВС США поддерживают в постоянной готовности не менее четырех самолетов.

Ранее 11 апреля президент США призвал Россию "приготовиться" в связи с возможным ударом по Сирии. В своем "твиттере" он написал, что ракеты, направленные на Сирию, будут новыми и "умными". Вскоре, однако, Дональд Трамп оставил твит, в котором предложил России остановить гонку вооружений.

В июне сообщалось, что в штате Небраска торнадо повредил 10 самолетов, в том числе два так называемых "самолета Судного дня".