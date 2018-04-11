Трамп: трудности с Россией во многом спровоцированы фейковым расследованием Мюллера

Трудности в отношениях с Россией спровоцированы расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Такое мнение высказал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Многие трудности с Россией спровоцированы фейковым и коррумпированным расследованием, возглавляемым всеми приверженцами Демократической партии или людьми, работавшими на Обаму, — цитирует американского лидера "Интерфакс". — Мюллер самый противоречивый персонаж из всех, если не считать Розенстайна. Никакого сговора, поэтому они сходят с ума!".

Ранее Трамп раскритиковал расследование этого дела и сетовал на то, что сотрудники ФБР обыскивают офис и квартиру его адвоката.