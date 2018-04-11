Трамп: трудности с Россией во многом спровоцированы фейковым расследованием Мюллера

Трамп: трудности с Россией во многом спровоцированы фейковым расследованием МюллераЧитайте нас в Telegram
Трудности в отношениях с Россией спровоцированы расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Такое мнение высказал в Twitter президент США Дональд Трамп.
"Многие трудности с Россией спровоцированы фейковым и коррумпированным расследованием, возглавляемым всеми приверженцами Демократической партии или людьми, работавшими на Обаму, — цитирует американского лидера "Интерфакс". — Мюллер самый противоречивый персонаж из всех, если не считать Розенстайна. Никакого сговора, поэтому они сходят с ума!".
Ранее Трамп раскритиковал расследование этого дела и сетовал на то, что сотрудники ФБР обыскивают офис и квартиру его адвоката.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трамп: Россия, приготовься сбивать ракеты
- Медведев выступил с отчетом в Госдуме
- Сотни человек погибли при крушении самолета в Алжире
- Названы имена погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске
- Вашингтон готовит новые санкции против госдолга России
Самое читаемое
-
Докатившемуся до ночлежки актеру Петренко ищут "генерал-бабу"
- Журналистка трагически погибла в лифте на глазах у дочери
- Мужчина установил скрытую камеру в общей душевой. Видео
- Алкогольный конкурс довел молодых людей до комы
- Актриса фильмов для взрослых пострадала во время съемок. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлено новое поколение Ford Focus
- В России стартовали продажи новейшего кроссовера Volvo
- Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры
- Московский автосалон могут пропустить десятки компаний
Экономика
-
Нефть штурмует годовые максимумы
- Минфин отказался от размещения ОФЗ впервые с 2015 г.
- США готовятся к военным действиям против Сирии
- Меркель: СП-2 зависит от транзита газа через Украину
- Apple удалит приложение такси "Максим" из-за санкций
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00
-
Куда исчезла из больницы Юлия Скрипаль
- "Химатака" в Сирии не оставила следов
- Триумф Нурмагомедова: родина встретила чемпиона овациями
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Заезд в пешеходном тоннеле автохамы сняли на видео
- Москва остается во власти северо-восточного циклона
- В столице открыты пункты сбора вещей для благотворительных фондов
- Коммерсанты не могут поделить дом в Подольске
- Данные о пользователях Wi-Fi в метро утекли в Сеть
- В Большом - премьера спектакля о князе Владимире
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси