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11 апреля 201817:16 Дарья Козлова

Мир на пороге войны: заявления Трампа об ударе по Сирии "умными" ракетами высмеяли в Сети

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Мир стоит на пороге тяжелых событий из-за угроз США и их союзников в адрес Сирии. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России Василий Небензя. Дипломаты обсуждали проекты резолюций в связи с тем, что ряд западных стран подозревает Дамаск в использовании химического оружия. Российский вариант документа ожидаемо был отклонен.

Решение по Сирии Дональд Трамп, похоже, уже принял. Они, то есть ракеты, прилетят. Так пишет у себя в твиттере американский президент.

"Россия обещает сбивать любые и все ракеты, запущенные по Сирии. Тогда готовься, Россия, потому что они идут – прекрасные, новые и "умные"!" – написал Трамп.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что "Томагавки" выпустят с эсминца Donald Cook, который уже находится в акватории Средиземного моря. Он оснащен крылатыми ракетами с дальностью полета до двух с половиной тысяч километров. В Средиземном море сейчас и американская подлодка Georgia. В направлении Сирии идут эсминец Laboon и подлодка John Warner. Но точка их назначения неизвестна.

"Наиболее логичным вариантом будет использовать крылатые ракеты "Томагавк", которые базируются на эсминцах. В принципе, могут использовать американскую авиацию. Не думаю, что они сейчас используют авиацию в Турции. Но базы США находятся и в других странах региона. И оттуда можно дотянуться до Сирии", — прогнозирует генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Движется к Сирии и эсминец Porter. Ровно год назад именно с этого корабля были выпущены "томагавки" по сирийской авиабазе Шайрат. Из 59 ракет, по данным российского Минобороны, цели достигли 23. В этот раз операция может быть гораздо более масштабной.

"Чиновники из Белого дома и Службы национальной безопасности обеспокоены, что операция такого же масштаба, как в прошлом году, … не будет эффективной и не сможет сдержать военную активность Сирии. Чиновники администрации... ожидают, что любые новые удары будут более обширными, чем в прошлом году", — пишет New York Times.

В качестве возможных вариантов в Белом доме, по данным New York Times, рассматривают возможность удара по более, чем одному объекту, и нанесение ударов в течение более чем одного дня.

Основными целями, по информации агентства Stratfor, могут стать базы сирийских ВВС — Думэйр, Мардж Рухаил и Меззе.

"Если США посчитают, что нужно увеличить масштаб операции, нанести удар по командным точкам, по точкам, где будет руководство Сирии, то последствия будут уже иными", — предупреждает Андрей Кортунов.

О настроениях в правящих кругах США говорят и последние назначения. Пост советника президента США по национальной безопасности занял Джон Болтон. Именно он перед вторжением в Ирак в 2003 году выступал против отправки в Арабскую Республику экспертов ОЗХО.

"Джон Болтон прославился тем, что он до сих пор оправдывает американское вторжение в Ирак. Это хорошо показывает то, на каких позициях он находится", — отметил эксперт РИСИ Сергей Михайлов.

Информацию от своих источников уже из Пентагона публикует газета Los Angeles Times.

Заголовок: "Трамп рассматривает возможность военной операции в Сирии. Пентагон обеспокоен, что под огонь могут попасть российские военные".

"Если Трамп согласится на расширенную кампанию в Сирии, то командование Пентагона скорее всего будет настаивать на уничтожении сирийской системы ПВО, которая включает, как сообщалось, современные С-400 российского производства", — пишет калифорнийское издание.

Заявление, впрочем, фактически неточное. С-400 на вооружении Сирии нет. Но комплексы есть на территории Сирии. И принадлежат они России, находятся на территории базы Хмеймим, чтобы прикрывать опять же российские военные объекты.

"Если и будет удар войск США, то мы будем ориентироваться на заявления президента Путина и российского военного руководства. Ракеты и даже точки, откуда они выпущены, будут уничтожены", — обещает посол России в Ливане Александр Засыпкин.

Впрочем, пока даже главный союзник США – британцы – Трампа не поддержали. Не нашел поддержки и воинственный твит американского президента про умные ракеты. Трампа просто обсмеяли. Вспомнили и прошлогодние, оказавшиеся пустыми, угрозы в адрес Ким ЧЕн Ына. И выдуманное химоружие в Ираке.

"Это президент Обама, как оказалось, был прекрасным, новым и умным!", — пишет PalmerReport.

"Вы сошли с ума?" – вопрошает GrayPresence.

"Вы не должны так ликовать, когда говорите о пуске ракет, "умных" или не очень", — отмечает Detrompez.

"Остановись, пока можешь, иначе Америка больше никогда не будет великой!" – сожалеет meditanto.

Практически все западные СМИ высказывают надежду, что удары по Сирии Трамп не будет наносить до заключения экспертов ОЗХО. Международные специалисты должны приехать в Восточную Гуту уже в конце этой недели, чтобы установить – действительно ли была совершена химическая атака, которую США пытаются использовать как повод для новой атаки.

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