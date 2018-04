Мир на пороге войны: заявления Трампа об ударе по Сирии "умными" ракетами высмеяли в Сети

Мир стоит на пороге тяжелых событий из-за угроз США и их союзников в адрес Сирии. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России Василий Небензя. Дипломаты обсуждали проекты резолюций в связи с тем, что ряд западных стран подозревает Дамаск в использовании химического оружия. Российский вариант документа ожидаемо был отклонен.

Решение по Сирии Дональд Трамп, похоже, уже принял. Они, то есть ракеты, прилетят. Так пишет у себя в твиттере американский президент.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

"Россия обещает сбивать любые и все ракеты, запущенные по Сирии. Тогда готовься, Россия, потому что они идут – прекрасные, новые и "умные"!" – написал Трамп.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что "Томагавки" выпустят с эсминца Donald Cook, который уже находится в акватории Средиземного моря. Он оснащен крылатыми ракетами с дальностью полета до двух с половиной тысяч километров. В Средиземном море сейчас и американская подлодка Georgia. В направлении Сирии идут эсминец Laboon и подлодка John Warner. Но точка их назначения неизвестна.

"Наиболее логичным вариантом будет использовать крылатые ракеты "Томагавк", которые базируются на эсминцах. В принципе, могут использовать американскую авиацию. Не думаю, что они сейчас используют авиацию в Турции. Но базы США находятся и в других странах региона. И оттуда можно дотянуться до Сирии", — прогнозирует генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Движется к Сирии и эсминец Porter. Ровно год назад именно с этого корабля были выпущены "томагавки" по сирийской авиабазе Шайрат. Из 59 ракет, по данным российского Минобороны, цели достигли 23. В этот раз операция может быть гораздо более масштабной.

"Чиновники из Белого дома и Службы национальной безопасности обеспокоены, что операция такого же масштаба, как в прошлом году, … не будет эффективной и не сможет сдержать военную активность Сирии. Чиновники администрации... ожидают, что любые новые удары будут более обширными, чем в прошлом году", — пишет New York Times.

В качестве возможных вариантов в Белом доме, по данным New York Times, рассматривают возможность удара по более, чем одному объекту, и нанесение ударов в течение более чем одного дня.

Основными целями, по информации агентства Stratfor, могут стать базы сирийских ВВС — Думэйр, Мардж Рухаил и Меззе.

"Если США посчитают, что нужно увеличить масштаб операции, нанести удар по командным точкам, по точкам, где будет руководство Сирии, то последствия будут уже иными", — предупреждает Андрей Кортунов.

О настроениях в правящих кругах США говорят и последние назначения. Пост советника президента США по национальной безопасности занял Джон Болтон. Именно он перед вторжением в Ирак в 2003 году выступал против отправки в Арабскую Республику экспертов ОЗХО.

"Джон Болтон прославился тем, что он до сих пор оправдывает американское вторжение в Ирак. Это хорошо показывает то, на каких позициях он находится", — отметил эксперт РИСИ Сергей Михайлов.

Информацию от своих источников уже из Пентагона публикует газета Los Angeles Times.

Заголовок: "Трамп рассматривает возможность военной операции в Сирии. Пентагон обеспокоен, что под огонь могут попасть российские военные".

"Если Трамп согласится на расширенную кампанию в Сирии, то командование Пентагона скорее всего будет настаивать на уничтожении сирийской системы ПВО, которая включает, как сообщалось, современные С-400 российского производства", — пишет калифорнийское издание.

Заявление, впрочем, фактически неточное. С-400 на вооружении Сирии нет. Но комплексы есть на территории Сирии. И принадлежат они России, находятся на территории базы Хмеймим, чтобы прикрывать опять же российские военные объекты.

"Если и будет удар войск США, то мы будем ориентироваться на заявления президента Путина и российского военного руководства. Ракеты и даже точки, откуда они выпущены, будут уничтожены", — обещает посол России в Ливане Александр Засыпкин.

Впрочем, пока даже главный союзник США – британцы – Трампа не поддержали. Не нашел поддержки и воинственный твит американского президента про умные ракеты. Трампа просто обсмеяли. Вспомнили и прошлогодние, оказавшиеся пустыми, угрозы в адрес Ким ЧЕн Ына. И выдуманное химоружие в Ираке.

Obama was a used car salesman, and you fell for his sales pitch — Hey Tony (@HeyTony) 11 апреля 2018 г.

"Это президент Обама, как оказалось, был прекрасным, новым и умным!", — пишет PalmerReport.

Are you insane? — Jean Gray (@GrayPresence) 11 апреля 2018 г.

"Вы сошли с ума?" – вопрошает GrayPresence.

And you shouldn't be so gleeful about the prospect of using missiles smart or otherwise!! Dotard! — Becca Detrompez (@detrompez) 11 апреля 2018 г.

"Вы не должны так ликовать, когда говорите о пуске ракет, "умных" или не очень", — отмечает Detrompez.

You're an idiot. Stop before it's too late. Otherwise America will never be great again. It just won't exist. — notionalist (@meditanto) 11 апреля 2018 г.

"Остановись, пока можешь, иначе Америка больше никогда не будет великой!" – сожалеет meditanto.

Практически все западные СМИ высказывают надежду, что удары по Сирии Трамп не будет наносить до заключения экспертов ОЗХО. Международные специалисты должны приехать в Восточную Гуту уже в конце этой недели, чтобы установить – действительно ли была совершена химическая атака, которую США пытаются использовать как повод для новой атаки.