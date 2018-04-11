Россиянин прыгнул в Пекине с 528-метрового небоскреба

Гражданин России совершил прыжок с парашютом с 528-метрового небоскреба в деловом центре китайской столицы.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета "Чайна дейли", отметив, что после этого бейсджампер был задержан полицией на 10 суток.

Издание рассказало, что прыжок мужчина совершил с самого высокого небоскреба Пекина — "Чжунгоцзюнь" — 1 апреля. После удачного приземления россиянин скрылся и был задержан только 2 апреля.

В местной полиции полагают, что экстремала должны вскоре или освободить или депортировать из Китая.

Строительство 108-этажного небоскреба "Чжунгоцзюнь" началось в 2012 году, а сдача в эксплуатацию планируется в октябре 2018 года.