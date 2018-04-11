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11 апреля 201817:30

В Калининграде открылся форум по интеллектуальной собственности
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В Калининграде начал работу Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности – IPQuorum-2018: "Интеллектуальная собственность – новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии". Церемония торжественного открытия состоялась в театре эстрады "Янтарь Холл".

Работа форума продлится в течение двух дней, 11–12 апреля.

На открытии выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который поприветствовал участников и гостей IPQuorum-2018. Он, в частности, сказал: "Я очень признателен нашим коллегам из федеральных государственных органов, из фонда "Сколково", коллегам из Ассоциации IPChain за то, что организовали и выбрали наш регион для проведения этого мероприятия".

Алиханов пожелал гостям форума найти на балтийском взморье решение даже самых сложных вопросов в сфере интеллектуальной собственности, а также плодотворной работы. "Мы рады принимать у себя международный форум IPQuorum 2018, – добавил губернатор. – Преференции нашей Особой экономической зоны и созданная в регионе система поддержки науки и бизнеса позволяют использовать новые идеи и изобретения максимально эффективно. Калининградские вузы и разнообразные образовательные проекты дают возможность нашей молодежи реализовать себя в полной мере в наукоемких областях. Уверен, что Калининградская область сможет стать новым центром развития рынка интеллектуальной собственности, своего рода форпостом российской инновационной экономики в Европе".

В свою очередь председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов рассказал об инициативах фонда в рамках госпрограммы "Цифровая экономика" и отметил, что необходимо сделать рынок интеллектуальной собственности прозрачным и удобным для всех его участников, а эту задачу можно решить только за счет современных технологий. "Проект IPChain – некоммерческий проект и, прежде всего, призван сформировать среду доверия", – отметил он.

Президент Ассоциации IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности") Андрей Кричевский рассказал о том, что наиболее важно для сферы интеллектуальной собственности. "Как мне кажется, нам нужны биотехнологии, геномные модели – в этом направлении нужно развиваться, — считает он. — Самое главное, что у нас есть для этого потенциал. Проект IPChain – это инфраструктура для того, чтобы результаты разработок, исследований могли быть доступными широкому кругу потребителей и в дальнейшем коммерциализироваться. Цифровое описание объектов, умные контракты, идентификация объектов и активов, цифровой нотариат и многое другое будет способствовать переходу отношений участников отрасли на качественно новый уровень. Убежден, отдельных инструментов недостаточно. Для нас принципиально важно создать полноценную инфраструктуру для формирования передового рынка ИС в реалиях цифровой экономики. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию нашего некоммерческого проекта IPChain – децентрализованного распределенного реестра интеллектуальной собственности, созданного с применением блокчейн-платформы Hyperledger".

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018 "Интеллектуальная собственность – новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии" проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Ассамблеи народов Евразии. Организаторами выступают российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) – международная неправительственная организация, объединяющая ведущие национальные общества, управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах – членах ЕАЭС, СНГ, странах БРИКС.

Соорганизаторы Форума: Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, правительство Калининградской области, некоммерческая организация "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" (Фонд "Сколково"), Федеральная служба интеллектуальной собственности (Роспатент) и Автономная некоммерческая организация (АНО) "Цифровая экономика".

Форум проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Союза журналистов России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АКПиТ) и Международной конфедерации журналистских союзов.

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