Москвичке обменяли миллион рублей на "евро" из "банка приколов"

Из-за резкого падения курса рубля к евро и доллару в последние дни в обменных пунктах – ажиотаж. Некоторые СМИ ранее сообщали, что кое-где якобы уже заканчивается валюта.

Этим пользуются мошенники. Так, например, одной москвичке, решившей поменять 1 миллион рублей на евро, вместо настоящих денег вручили купюры из "банка приколов".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского главка Москвы, 52-летняя женщина пришла в операционную кассу, чтобы поменять рубли на евро.

Там к ней подошел мужчина, представившийся начальником пункта обмена валют. Он предложил помощь в обмене денег.

Женщина передала ему паспорт и деньги. Он их пересчитал и положил в лоток для обмена.

После этого, по словам пострадавшей, "начальник пункта обмена" вышел из кассы. Только на улице женщина обнаружила, что вместо денег в пачке находятся купюры из "банка приколов".

Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество крупном размере". Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.