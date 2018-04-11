Тема:

Конфликт в Сирии 19 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
11 апреля 201818:03

Генштаб России назвал организаторов "химатаки" в Сирии

Читайте нас в Telegram

Химатаку в сирийской Думе 7 апреля разыграли перед видеокамерами представители "Белых касок". Это заявление сделал замначальника Главного оперативного управления Генштаба Минобороны России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

По его словам одиозные "Белые каски", которые действуют исключительно в рядах террористов, в очередной раз имитировали "химическую атаку". При этом Познихир добавил, что заявления представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 500 отравленных химоружием в Думе являются безответственными. Они могут привести к эскалации ситуации в Сирии с труднопредсказуемыми последствиям.

Кроме того, подобные безответственные заявления представителя Всемирной организации здравоохранения с высокой трибуны дискредитируют эту организацию.

Российский генерал напомнил, что медики и военные химики Минобороны 9 апреля, спустя сутки после якобы имевшей место химатаки в Думе, не зафиксировали случаев поражения отравляющими веществами в Думе, как и самих отравляющих веществ — зарина и хлора.

Специалисты РХБ-защиты взяли пробы грунта, собрали осколки с так называемого места "применения химоружия". Проведенная экспертиза показала полное отсутствие на них нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ.

Кроме обследования территории российские специалисты посетили показанную на съемках "Белых касок" больницу, опросили медперсонал. Медики категорически опровергли, что к ним поступали пострадавшие жители города, а также сам факт применения в Думе отравляющих веществ.

В химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте Запад ранее обвинил Дамаск. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России считает, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможную агрессию против Дамаска извне.

В Сирию также готовы приехать эксперты Организации по запрету химоружия.

При этом в Минобороны России подчеркнули, что никаких боев в Восточной Гуте нет уже 5 дней. В городе проведена гуманитарная операция, в ходе которой из блокированных районов Гуты было выведено 165 тысяч 123 человека. Среди них 20 тысяч 398 боевиков и 38 тысяч 133 члена их семей.

Сейчас продолжается вывод людей из Думы. Уже блокированные районы здесь покинули 41 тысяча 213 человек, включая 3 тысячи 354 боевика и 8 тысяч 642 члена их семей.

Также группировка "Джейш аль-Ислам" освободила после переговоров удерживаемых ими 195 заложников.

В освобожденные от боевиков населенные пункты уже вернулось более 60 тысяч беженцев.

При этом в освобожденном сирийскими войсками городке Хазрама 3 марта в одном из подземных тоннелей была обнаружена кустарная мастерской боевиков. Здесь террористы снаряжали боеприпасы кустарного производства отравляющими веществами.

Ранее по теме

Сейчас

18:00

Генштаб России назвал организаторов "химатаки" в Сирии

17:16

Москвичке обменяли миллион рублей на "евро" из "банка приколов"

17:00

Родственница Скрипалей повторно запросила визу в Великобританию

16:25

США подняли в небо "самолет Судного дня"

14:53

Трамп хочет помочь России и остановить гонку вооружений

14:43

В Петербурге прогремел взрыв в трюме корабля

14:22

После слов Трампа рубль усилил падение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Мир на пороге войны: заявления Трампа об ударе по Сирии высмеяли в Сети

Мир на пороге войны: заявления Трампа об ударе по Сирии высмеяли в Сети

1 час назад
Генштаб России назвал организаторов "химатаки" в Сирии

Генштаб России назвал организаторов "химатаки" в Сирии

40 минут назад
В авиакатастрофе в Алжире погибли 257 человек

В авиакатастрофе в Алжире погибли 257 человек

2 часа назад
Кемеровского пожарного обвинили в халатности при тушении ТЦ "Зимняя вишня"

Кемеровского пожарного обвинили в халатности при тушении ТЦ "Зимняя вишня"

28 минут назад
США подняли в небо "самолет Судного дня"

США подняли в небо "самолет Судного дня"

2 часа назад
Москвичке обменяли миллион рублей на "евро" из "банка приколов"

Москвичке обменяли миллион рублей на "евро" из "банка приколов"

1 час назад
Преступность: 15 самых опасных городов в мире

Преступность: 15 самых опасных городов в мире

6 часов назад
Были неразлучны, а потом все рухнуло: испытание потерями в судьбе Ирины Безруковой

Были неразлучны, а потом все рухнуло: испытание потерями в судьбе Ирины Безруковой

4 часа назад
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

09.04.2018 09:00
Психологи советуют удалить Facebook, чтобы снизить стресс

Психологи советуют удалить Facebook, чтобы снизить стресс

1 час назад
Мертвая вода: у "напившихся" таллия выпали волосы, женщины не смогут рожать

Мертвая вода: у "напившихся" таллия выпали волосы, женщины не смогут рожать

35 минут назад
Мощнейший российский автомат впервые покажут за рубежом

Мощнейший российский автомат впервые покажут за рубежом

47 минут назад
Эволюция "на бровях": как форма лба помогла выжить людям и погубила неандертальцев

Эволюция "на бровях": как форма лба помогла выжить людям и погубила неандертальцев

52 минуты назад
Новый гаджет Google нашли на сайте регулятора

Новый гаджет Google нашли на сайте регулятора

1 час назад
Болельщик "Манчестер Сити" проспорил жену своему другу

Болельщик "Манчестер Сити" проспорил жену своему другу

1 час назад
Родственница Скрипалей повторно запросила визу в Великобританию

Родственница Скрипалей повторно запросила визу в Великобританию

1 час назад
Чёрные дыры могут расти, многократно сливаясь друг с другом

Чёрные дыры могут расти, многократно сливаясь друг с другом

2 часа назад
В России предложили полностью запретить тонировку в рамках антитеррора

В России предложили полностью запретить тонировку в рамках антитеррора

2 часа назад
Крупную майнинговую ферму обнаружили на заброшенном заводе под Оренбургом

Крупную майнинговую ферму обнаружили на заброшенном заводе под Оренбургом

2 часа назад
Большая угроза: найдены останки гигантского "морского монстра"

Большая угроза: найдены останки гигантского "морского монстра"

2 часа назад
"Здесь все ездят": заезд в пешеходном тоннеле автохамы сняли на видео

"Здесь все ездят": заезд в пешеходном тоннеле автохамы сняли на видео

2 часа назад
Депутаты вынудили Медведева в Думе вспомнить о бабушке

Депутаты вынудили Медведева в Думе вспомнить о бабушке

3 часа назад
Как узнать, поделился ли Facebook вашими данными с Cambridge Analytica?

Как узнать, поделился ли Facebook вашими данными с Cambridge Analytica?

3 часа назад
УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию "Патриота"

УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию "Патриота"

3 часа назад
Шампур к бою: охрана подмосковной "Пятерочки" устроила кровавую битву с ворами

Шампур к бою: охрана подмосковной "Пятерочки" устроила кровавую битву с ворами

3 часа назад
Валерий Шанцев назначен генеральным директором ХК "Динамо"

Валерий Шанцев назначен генеральным директором ХК "Динамо"

3 часа назад
Архимандрит Савва Тутунов: в Церкви занимаюсь тем же, чем занимался в науке

Архимандрит Савва Тутунов: в Церкви занимаюсь тем же, чем занимался в науке

5 часов назад
Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

5 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 11 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 11 апреля 2018 года (13:00)

5 часов назад
350
Инаугурация Путина состоится 7 мая

Инаугурация Путина состоится 7 мая

6 часов назад
Голодающая Савченко похудела на 15 килограммов

Голодающая Савченко похудела на 15 килограммов

6 часов назад
Audi представила новое поколение универсала А6

Audi представила новое поколение универсала А6

6 часов назад
Оппозиционер Илья Яшин будет баллотироваться на пост мэра Москвы

Оппозиционер Илья Яшин будет баллотироваться на пост мэра Москвы

6 часов назад
Крушение Ми-8: в Хабаровском крае объявлен траур

Крушение Ми-8: в Хабаровском крае объявлен траур

7 часов назад
Ребенка интересует космос: что ему показать

Ребенка интересует космос: что ему показать

7 часов назад
10 самых гостеприимных городов России

10 самых гостеприимных городов России

8 часов назад
Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

8 часов назад
Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты

Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты

8 часов назад
Теория игр: кто побеждает на Ближнем Востоке

Теория игр: кто побеждает на Ближнем Востоке

9 часов назад
Instagram сделала портретную функцию дорогих iPhone доступной всем

Instagram сделала портретную функцию дорогих iPhone доступной всем

9 часов назад
"Аэрофлот" выполнит первый рейс в Египет

"Аэрофлот" выполнит первый рейс в Египет

10 часов назад
Саранск для туристов: зеленый, свежий, комфортный

Саранск для туристов: зеленый, свежий, комфортный

7 часов назад
Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

08.04.2018 14:50
1 485
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50