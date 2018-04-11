Генштаб России назвал организаторов "химатаки" в Сирии

Химатаку в сирийской Думе 7 апреля разыграли перед видеокамерами представители "Белых касок". Это заявление сделал замначальника Главного оперативного управления Генштаба Минобороны России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

По его словам одиозные "Белые каски", которые действуют исключительно в рядах террористов, в очередной раз имитировали "химическую атаку". При этом Познихир добавил, что заявления представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 500 отравленных химоружием в Думе являются безответственными. Они могут привести к эскалации ситуации в Сирии с труднопредсказуемыми последствиям.

Кроме того, подобные безответственные заявления представителя Всемирной организации здравоохранения с высокой трибуны дискредитируют эту организацию.

Российский генерал напомнил, что медики и военные химики Минобороны 9 апреля, спустя сутки после якобы имевшей место химатаки в Думе, не зафиксировали случаев поражения отравляющими веществами в Думе, как и самих отравляющих веществ — зарина и хлора.

Специалисты РХБ-защиты взяли пробы грунта, собрали осколки с так называемого места "применения химоружия". Проведенная экспертиза показала полное отсутствие на них нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ.

Кроме обследования территории российские специалисты посетили показанную на съемках "Белых касок" больницу, опросили медперсонал. Медики категорически опровергли, что к ним поступали пострадавшие жители города, а также сам факт применения в Думе отравляющих веществ.

В химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте Запад ранее обвинил Дамаск. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России считает, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможную агрессию против Дамаска извне.

В Сирию также готовы приехать эксперты Организации по запрету химоружия.

При этом в Минобороны России подчеркнули, что никаких боев в Восточной Гуте нет уже 5 дней. В городе проведена гуманитарная операция, в ходе которой из блокированных районов Гуты было выведено 165 тысяч 123 человека. Среди них 20 тысяч 398 боевиков и 38 тысяч 133 члена их семей.

Сейчас продолжается вывод людей из Думы. Уже блокированные районы здесь покинули 41 тысяча 213 человек, включая 3 тысячи 354 боевика и 8 тысяч 642 члена их семей.

Также группировка "Джейш аль-Ислам" освободила после переговоров удерживаемых ими 195 заложников.

В освобожденные от боевиков населенные пункты уже вернулось более 60 тысяч беженцев.

При этом в освобожденном сирийскими войсками городке Хазрама 3 марта в одном из подземных тоннелей была обнаружена кустарная мастерской боевиков. Здесь террористы снаряжали боеприпасы кустарного производства отравляющими веществами.