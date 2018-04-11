Мейн-куна, похищенного с выставки в Петербурге, нашли за два дня

Полицейские за два дня нашли похищенного с выставки животных в Санкт-Петербурге котенка породы мейн-кун. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому, который увез котенка с выставки "в личных целях" может грозить реальный срок: вопрос об избрании меры пресечения в настоящее время решается.

Как сообщили РИА Новости в МВД РФ, четырехмесячный котенок по кличке Евангелиста был похищен 8 апреля из павильона питомника на выставке животных на Петербургском шоссе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 10 апреля около 19:00 полиция задержала 29-летнего подозреваемого, который признался в похищении.

Было установлено, что мужчина заранее арендовал автомобиль, на котором приехал к выставочному центру. Автомобиль и вывел полицейских на след мужчины.

Котенок в результате инцидента не пострадал и уже возвращен владельцам.

Данная история является исключением из правил: практически каждую неделю в Москве и других городах собаки (как хозяйские, так и бездомные) погибают от рук догхантеров и живодеров. Каждый месяц хозяйских собак модных пород крадут с целью получения выкупа. Уголовные дела заводятся лишь в единичных случаях. Закон о жестоком обращении с животными, который зоозащитники ждут больше 10 лет, по-прежнему не работает.