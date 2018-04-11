Болельщик "Манчестер Сити" проспорил жену своему другу

Африканский болельщик Амани Стэнли, являющийся давним поклонником английского клуба "Манчестер Сити", сделал необычную ставку на игру своих любимцев с "Манчестер Юнайтед". Он поспорил с другом на собственную жену. В случае проигрыша "горожан" Стэнли должен был отдать ему вторую половинку на неделю.

"Настоящим я обещаю на целую неделю отдать свою жену моему другу Тони Шилле, если "Манчестер Сити" не станет чемпионом Англии в дерби против "Манчестер Юнайтед". Я нахожусь в здравом уме и не был принужден к этому соглашению", — цитирует рукописный договор болельщика из Танзании "Спорт-экспресс".

Примечательно, что и друг Стэнли обязался отдать ему свою жену на неделю в случае победы команды Хосепа Гвардиолы. Напомним, что "Манчестер Юнайтед", проигрывая со счетом 0:2, сумел в концовке вырвать победу у "горожан".

Дальнейшая судьба двух африканских друзей и их жен остается неизвестной.