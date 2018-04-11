Тема:

Отравление таллием в Таганроге 42 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
11 апреля 201818:08

Мертвая вода: у "напившихся" таллия выпали волосы, женщины не смогут рожать
Читайте нас в Telegram

ЧП с отравлением таллием воды в кулере на авиационном заводе Таганрога могло бы не выйти за стены предприятия, если бы не родственники пострадавших, поднявшие шум в соцсетях. Историю подхватили СМИ, и она вызвала большой резонанс. Правоохранители начали разбираться в этой странной и запутанной истории.

В программе Андрея Малахова "Прямой эфир", которая со своей стороны взялась расследовать происшествие в Таганроге, сотрудники этого завода и их родственники согласились рассказать о странностях вокруг этого дела.

В частности, они говорят, что администрация завода старалась сделать все возможное, чтобы история с отравленной водой не стала известна правоохранителям и общественности, тем более что отравление именно таллием доказать непросто: для этого надо сдавать специальные и дорогостоящие анализы.

Слухи об "эпидемии" поползли по заводу в конце прошлого года. В результате 30 человек оказались на больничной койке в критическом состоянии. Они испытывая страшные боли, теряя волосы и последние силы. А один из пострадавших скончался, так и не узнав причину своего недомогания.

Сотрудника Таганрогского авиационного научно-технический комплекса (ТАНТК) имени Бериева Виктория Лебеденко – одна из пострадавших. Она рассказала в "Прямом эфире" о том, что первые признаки недомогания ощутила 10 декабря.

Сначала у нее ощущалась боль в груди при глубоком вдохе, через три дня появилась боль внизу живота, как при аппендиците. Однако медики это отвергли. Потом девушку отвезли в горбольницу к гинекологу. Он тоже не нашел никакой патологии по своему профилю и отправил пациентку домой. Вскоре схожие симптомы стали проявляться у коллег Виктории.

Одна из них — ведущий экономист Ксения Сергус по собственной инициативе сделала за 5000 рублей анализ на таллий, поехала в Москву и только в столице узнала, что содержание таллия в ее волосах в 150 раз превышает допустимую норму.

В это самое время, говорят сотрудники, администрация завода советовала не устраивать паники и никому ничего не сообщать. Тем более что об отравлении таллием официально не говорили даже медики, рассказала Лебеденко.

Она говорит, что лечили ее исключительно витаминами группы B и кололи милдронатом.

В этой истории есть и множество других вопросов, несмотря на то, что 36-летний инженер завода Владислав Шульга признался: он подсыпал таллий в кулер с водой из чувства мести.

Подозреваемый сообщил, что у него был конфликт с юристом предприятия из-за поврежденного в ДТП автомобиля. Однако непонятно в таком случае, почему мерой пресечения ему выбрали домашний арест, а обвинение выдвинуто по статье, которая предусматривает наказание всего до пяти лет лишения свободы?

Ведь на заводе, который является "режимным" предприятием со своей службой безопасности, после этой "эпидемии" 30 человек стали инвалидами, один умер, а всем пострадавшим женщинам медики запретили рожать в течение как минимум трех лет.

Есть и масса других вопросов. Например, мог ли Шульга, как утверждает следствие, выделить достаточное количество тяжелого металла из бытового сварочного припоя? Правда ли, что он и сам пил отравленную воду из кулера, но принимал антидот? Почему между подозрением в виновности Шульги и его задержанием прошло два месяца, в течение которых он ходил на работу и, значит, мог дальше травить коллег? Почему люди, сидевшие ближе к окнам, пострадали меньше, хотя воду пили наравне с остальными? Докажет ли эксгумация тела Максима Терещенко, что он умер от отравления таллием? Почему заводчане до сих пор отказываются говорить о случившемся, отправляя журналистов к "главному", и что говорит сам гендиректор таганрогского авиазавода Юрий Грудинин?

Обсуждение этих вопросов – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Ранее по теме

Сейчас

18:00

Генштаб России назвал организаторов "химатаки" в Сирии

17:16

Москвичке обменяли миллион рублей на "евро" из "банка приколов"

17:00

Родственница Скрипалей повторно запросила визу в Великобританию

16:25

США подняли в небо "самолет Судного дня"

14:53

Трамп хочет помочь России и остановить гонку вооружений

14:43

В Петербурге прогремел взрыв в трюме корабля

14:22

После слов Трампа рубль усилил падение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Мир на пороге войны: заявления Трампа об ударе по Сирии высмеяли в Сети

Мир на пороге войны: заявления Трампа об ударе по Сирии высмеяли в Сети

1 час назад
Генштаб России назвал организаторов "химатаки" в Сирии

Генштаб России назвал организаторов "химатаки" в Сирии

40 минут назад
В авиакатастрофе в Алжире погибли 257 человек

В авиакатастрофе в Алжире погибли 257 человек

2 часа назад
Кемеровского пожарного обвинили в халатности при тушении ТЦ "Зимняя вишня"

Кемеровского пожарного обвинили в халатности при тушении ТЦ "Зимняя вишня"

28 минут назад
США подняли в небо "самолет Судного дня"

США подняли в небо "самолет Судного дня"

2 часа назад
Москвичке обменяли миллион рублей на "евро" из "банка приколов"

Москвичке обменяли миллион рублей на "евро" из "банка приколов"

1 час назад
Преступность: 15 самых опасных городов в мире

Преступность: 15 самых опасных городов в мире

6 часов назад
Были неразлучны, а потом все рухнуло: испытание потерями в судьбе Ирины Безруковой

Были неразлучны, а потом все рухнуло: испытание потерями в судьбе Ирины Безруковой

4 часа назад
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

09.04.2018 09:00
Психологи советуют удалить Facebook, чтобы снизить стресс

Психологи советуют удалить Facebook, чтобы снизить стресс

1 час назад
Мертвая вода: у "напившихся" таллия выпали волосы, женщины не смогут рожать

Мертвая вода: у "напившихся" таллия выпали волосы, женщины не смогут рожать

35 минут назад
Мощнейший российский автомат впервые покажут за рубежом

Мощнейший российский автомат впервые покажут за рубежом

47 минут назад
Эволюция "на бровях": как форма лба помогла выжить людям и погубила неандертальцев

Эволюция "на бровях": как форма лба помогла выжить людям и погубила неандертальцев

52 минуты назад
Новый гаджет Google нашли на сайте регулятора

Новый гаджет Google нашли на сайте регулятора

1 час назад
Болельщик "Манчестер Сити" проспорил жену своему другу

Болельщик "Манчестер Сити" проспорил жену своему другу

1 час назад
Родственница Скрипалей повторно запросила визу в Великобританию

Родственница Скрипалей повторно запросила визу в Великобританию

1 час назад
Чёрные дыры могут расти, многократно сливаясь друг с другом

Чёрные дыры могут расти, многократно сливаясь друг с другом

2 часа назад
В России предложили полностью запретить тонировку в рамках антитеррора

В России предложили полностью запретить тонировку в рамках антитеррора

2 часа назад
Крупную майнинговую ферму обнаружили на заброшенном заводе под Оренбургом

Крупную майнинговую ферму обнаружили на заброшенном заводе под Оренбургом

2 часа назад
Большая угроза: найдены останки гигантского "морского монстра"

Большая угроза: найдены останки гигантского "морского монстра"

2 часа назад
"Здесь все ездят": заезд в пешеходном тоннеле автохамы сняли на видео

"Здесь все ездят": заезд в пешеходном тоннеле автохамы сняли на видео

2 часа назад
Депутаты вынудили Медведева в Думе вспомнить о бабушке

Депутаты вынудили Медведева в Думе вспомнить о бабушке

3 часа назад
Как узнать, поделился ли Facebook вашими данными с Cambridge Analytica?

Как узнать, поделился ли Facebook вашими данными с Cambridge Analytica?

3 часа назад
УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию "Патриота"

УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию "Патриота"

3 часа назад
Шампур к бою: охрана подмосковной "Пятерочки" устроила кровавую битву с ворами

Шампур к бою: охрана подмосковной "Пятерочки" устроила кровавую битву с ворами

3 часа назад
Валерий Шанцев назначен генеральным директором ХК "Динамо"

Валерий Шанцев назначен генеральным директором ХК "Динамо"

3 часа назад
Архимандрит Савва Тутунов: в Церкви занимаюсь тем же, чем занимался в науке

Архимандрит Савва Тутунов: в Церкви занимаюсь тем же, чем занимался в науке

5 часов назад
Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

5 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 11 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 11 апреля 2018 года (13:00)

5 часов назад
350
Инаугурация Путина состоится 7 мая

Инаугурация Путина состоится 7 мая

6 часов назад
Голодающая Савченко похудела на 15 килограммов

Голодающая Савченко похудела на 15 килограммов

6 часов назад
Audi представила новое поколение универсала А6

Audi представила новое поколение универсала А6

6 часов назад
Оппозиционер Илья Яшин будет баллотироваться на пост мэра Москвы

Оппозиционер Илья Яшин будет баллотироваться на пост мэра Москвы

6 часов назад
Крушение Ми-8: в Хабаровском крае объявлен траур

Крушение Ми-8: в Хабаровском крае объявлен траур

7 часов назад
Ребенка интересует космос: что ему показать

Ребенка интересует космос: что ему показать

7 часов назад
10 самых гостеприимных городов России

10 самых гостеприимных городов России

8 часов назад
Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

8 часов назад
Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты

Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты

8 часов назад
Теория игр: кто побеждает на Ближнем Востоке

Теория игр: кто побеждает на Ближнем Востоке

9 часов назад
Instagram сделала портретную функцию дорогих iPhone доступной всем

Instagram сделала портретную функцию дорогих iPhone доступной всем

9 часов назад
"Аэрофлот" выполнит первый рейс в Египет

"Аэрофлот" выполнит первый рейс в Египет

10 часов назад
Саранск для туристов: зеленый, свежий, комфортный

Саранск для туристов: зеленый, свежий, комфортный

7 часов назад
Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

08.04.2018 14:50
1 485
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50