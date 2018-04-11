Мертвая вода: у "напившихся" таллия выпали волосы, женщины не смогут рожать

ЧП с отравлением таллием воды в кулере на авиационном заводе Таганрога могло бы не выйти за стены предприятия, если бы не родственники пострадавших, поднявшие шум в соцсетях. Историю подхватили СМИ, и она вызвала большой резонанс. Правоохранители начали разбираться в этой странной и запутанной истории.

В программе Андрея Малахова "Прямой эфир", которая со своей стороны взялась расследовать происшествие в Таганроге, сотрудники этого завода и их родственники согласились рассказать о странностях вокруг этого дела.

В частности, они говорят, что администрация завода старалась сделать все возможное, чтобы история с отравленной водой не стала известна правоохранителям и общественности, тем более что отравление именно таллием доказать непросто: для этого надо сдавать специальные и дорогостоящие анализы.

Слухи об "эпидемии" поползли по заводу в конце прошлого года. В результате 30 человек оказались на больничной койке в критическом состоянии. Они испытывая страшные боли, теряя волосы и последние силы. А один из пострадавших скончался, так и не узнав причину своего недомогания.

Сотрудника Таганрогского авиационного научно-технический комплекса (ТАНТК) имени Бериева Виктория Лебеденко – одна из пострадавших. Она рассказала в "Прямом эфире" о том, что первые признаки недомогания ощутила 10 декабря.

Сначала у нее ощущалась боль в груди при глубоком вдохе, через три дня появилась боль внизу живота, как при аппендиците. Однако медики это отвергли. Потом девушку отвезли в горбольницу к гинекологу. Он тоже не нашел никакой патологии по своему профилю и отправил пациентку домой. Вскоре схожие симптомы стали проявляться у коллег Виктории.

Одна из них — ведущий экономист Ксения Сергус по собственной инициативе сделала за 5000 рублей анализ на таллий, поехала в Москву и только в столице узнала, что содержание таллия в ее волосах в 150 раз превышает допустимую норму.

В это самое время, говорят сотрудники, администрация завода советовала не устраивать паники и никому ничего не сообщать. Тем более что об отравлении таллием официально не говорили даже медики, рассказала Лебеденко.

Она говорит, что лечили ее исключительно витаминами группы B и кололи милдронатом.

В этой истории есть и множество других вопросов, несмотря на то, что 36-летний инженер завода Владислав Шульга признался: он подсыпал таллий в кулер с водой из чувства мести.

Подозреваемый сообщил, что у него был конфликт с юристом предприятия из-за поврежденного в ДТП автомобиля. Однако непонятно в таком случае, почему мерой пресечения ему выбрали домашний арест, а обвинение выдвинуто по статье, которая предусматривает наказание всего до пяти лет лишения свободы?

Ведь на заводе, который является "режимным" предприятием со своей службой безопасности, после этой "эпидемии" 30 человек стали инвалидами, один умер, а всем пострадавшим женщинам медики запретили рожать в течение как минимум трех лет.

Есть и масса других вопросов. Например, мог ли Шульга, как утверждает следствие, выделить достаточное количество тяжелого металла из бытового сварочного припоя? Правда ли, что он и сам пил отравленную воду из кулера, но принимал антидот? Почему между подозрением в виновности Шульги и его задержанием прошло два месяца, в течение которых он ходил на работу и, значит, мог дальше травить коллег? Почему люди, сидевшие ближе к окнам, пострадали меньше, хотя воду пили наравне с остальными? Докажет ли эксгумация тела Максима Терещенко, что он умер от отравления таллием? Почему заводчане до сих пор отказываются говорить о случившемся, отправляя журналистов к "главному", и что говорит сам гендиректор таганрогского авиазавода Юрий Грудинин?

Обсуждение этих вопросов – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".