Главные камни Стоунхенджа появились там не благодаря людям

Британский археолог Майк Питтс (Mike Pitts) утверждает, что глыбы, известные как камень 16 и камень 96, не были доставлены людьми на место строительства Стоунхенджа. Они были миллионы лет назад принесены ледником и случайно оказались расположены так, что указывают на солнце во время солнцестояний. По мысли исследователя, это и побудило древних создать рядом храм-обсерваторию.

С 1970-х готов считалось, что глыбы песчаника весом до нескольких тонн (сарсены) не могли появиться на месте древнего сооружения естественным образом. Исследователи пришли к выводу, что их транспортировали из Марлборо-Даунса в 32 километрах от нынешнего Стоунхенджа.

Но чем древним жителям Британских островов приглянулась эта голая равнина? Почему они не занялись строительством прямо на месте добычи камня? Историки долго ломали над этим голову.

Учёный предлагает простой ответ: потому что две глыбы, давшие начало сооружению, уже были практически на своих нынешних местах. Один из немногих археологов, проводивших раскопки в Стоунхендже, Питтс обнаружил рядом с камнями за номерами 16 и 96 древние ямы, подозрительно подходящие этим глыбам по размеру.

Таких больших ям в Стоунхендже только две. Не исключено, что они выкопаны человеком, но неизвестно, зачем они могли понадобиться: углубления явно слишком велики, чтобы вкопать в них вертикально стоящую глыбу. Из этого археолог делает вывод, что это естественные "гнёзда" камней 16 и 96, которые лежали здесь миллионы лет, наполовину засыпанные грунтом.

"Ямы, как и камни, лежат вдоль оси солнцестояния – и вся геометрия Стоунхенджа могла быть построена вокруг этого естественного совпадения", – приводит слова Питтса издание Science Alert со ссылкой на журнал British Archaeology.

Поражённые тем, что два лежащих посреди равнины огромных камня указывают на солнце в моменты солнцестояний, люди истолковали это мистически. Они выкопали глыбы и, не унося их далеко от исходного места, поставили вертикально, а рядом соорудили остальные элементы Стоунхенджа.

К слову, недавно появились свидетельства тому, что сарсены действительно могут оказаться на подобном ландшафте естественным образом благодаря одному из многочисленных оледенений.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) неоднократно писали о Стоунхендже. Например, мы рассказывали о другой версии его происхождения и об обнаруженном там некрополе.