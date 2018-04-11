Кемеровского пожарного обвинили в халатности при тушении ТЦ "Зимняя вишня"

Начальнику пожарного караула, тушившего пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", Сергею Генину предъявлено обвинение в халатности.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, СКР намерено ходатайствовать в суде об аресте Генина.

Его обвиняют в том, что 25 марта Генин вместе с двумя подчиненными Антоном Бридовым и Александром Малышенко проигнорировал информацию о нахождении на 4-м этаже торгового центра в кинозале № 2 большого количества людей, в том числе детей.

По мнению следствия, вместо активного спасения этих людей Генин и его сотрудники пошли другим маршрутом, чем упустили время и допустили гибель не менее 37 человек.

В МЧС России считают, что Генин действовал в соответствии с уставом – в том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчет. А туда, куда он пошел, он обнаружил и спас пострадавшего.