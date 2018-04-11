Кремль не приемлет трамповской twitter-дипломатии

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Конфликт в Сирии 21 минута назад
Кремль не приемлет трамповской twitter-дипломатииЧитайте нас в Telegram
"Мы не являемся участниками twitter-дипломатии... Мы сторонники серьезных подходов", — так отреагировал на последние сообщения в Twitter президента США Дональда Трампа пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
При этом в Москве считают, что важно и нужно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации, заявил официальный представитель Кремля. Дональд Трамп ранее в своем Twitter бросил России вызов, призвав ее быть готовой сбивать запущенные по Сирии ракеты. При этом он не в меру игриво предупредил, что ракеты будут хорошими, новыми и "умными", напоминает РИА Новости.
Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.
Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума. Якобы на нее был сброшен бочонок-бомба с хлором. Прибывшие на место российские военные никаких следов отравляющих веществ не обнаружили. Более того, были найдены масса несоответствий на поставочной инсценировке "химатаки", которую подготовили "Белые каски". Это организация не раз становилась источником фейк-новостей, после которых США, например, атаковали сирийскую авиабазу Шайрат.
МИД России считает, что цель нынешней постановки – оправдание агрессии извне против Сирийской Арабской Республики. Москва предупредила США о том, что в случае атаки Сирии, во время которой могут пострадать российские граждане, последует полноценный военный ответ.
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