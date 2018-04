Кремль не приемлет трамповской twitter-дипломатии

"Мы не являемся участниками twitter-дипломатии... Мы сторонники серьезных подходов", — так отреагировал на последние сообщения в Twitter президента США Дональда Трампа пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

При этом в Москве считают, что важно и нужно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации, заявил официальный представитель Кремля. Дональд Трамп ранее в своем Twitter бросил России вызов, призвав ее быть готовой сбивать запущенные по Сирии ракеты. При этом он не в меру игриво предупредил, что ракеты будут хорошими, новыми и "умными", напоминает РИА Новости.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!