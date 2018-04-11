Олег Знарок не подтвердил свой уход из ХК СКА

Главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок не смог подтвердить уход со своего поста. Ранее сообщалось, что специалист покинет питерскую команду по окончании сезона-2017/18. Однако пока никакой официальной информации об отставке наставника армейцев с Невы не поступало.

Главного тренера санкт-петербургского клуба попросили прокомментировать ситуацию с его уходом из СКА. "Без комментариев. Я сам еще ничего не знаю", – приводит слова Знарка "Спорт-экспресс".

Ранее член совета директоров питерского клуба Александр Медведев заявил, что судьба тренерского штаба команды еще не решена. Она прояснится в ближайшее время на заседании совета директоров ХК СКА.