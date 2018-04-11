Путин: Россия продолжит укреплять глобальную безопасность

Россия продолжит выступать за укрепление глобальной, региональной безопасности и стабильности, будет и далее соблюдать свои международные обязательства. Об этом говорил Владимир Путин в Кремле, где прошла церемония вручения верительных грамот послами 17 иностранных государств.

Глава государства отметил, что обстановка в мире становится все хаотичней, и выразил надежду, что здравый смысл все же возобладает. "Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл, в конце концов, возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой", — сказал он.

Москва настроена на конструктивный диалог с зарубежными партнерами, будет продвигать положительную повестку дня. "Что касается России, то она будет и впредь последовательно выступать за укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности и далее неукоснительно, в полной мере соблюдать свои международные обязательства, выстраивать взаимодействие с партнерами на конструктивной уважительной основе, руководствуясь международно-правовыми нормами и уставом Организации Объединенных Наций", — цитирует Путина телеканал "Россия 24".