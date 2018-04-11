Прорыв дамбы в Луховицком районе: где затопило дороги?

В районе прорыва воды в Луховицком районе дежурят усиленные бригады МЧС и канала имени Москвы. За сутки уровень Оки поднялся больше чем на метр, отрезав еще несколько населенных пунктов. В каком состоянии шлюзы гидроузла?

Еще утром по этому мосту можно было спокойно пройти пешком. Но вода стремительно прибывает, и теперь перебраться на ту сторону можно только на специальной технике.

От большой земли отрезаны четыре населенных пункта. Всего в зоне подтопления оказалось 3000 человек. В местах разлива рек круглосуточно дежурят спасатели. Людей переправляют спецтехникой.

Местные власти к паводку подготовились заранее. Людей проинформировали, а в самые сложные районы направили усиленные группировки МЧС.

"Осуществляется ежедневный подвоз продуктов, завоз медикаментов был осуществлен заранее. Также были проведены инструктажи с местными жителями по поводу их действий во время паводка", — говорит заместитель главы администрации городского округа Луховицы Владимир Белокопытов.

Паводка накануне не выдержало металлическое ограждение на гидроузле Белоомут. Тысячи тонн воды буквально смели конструкцию.

Тут реконструируют плотину — ее построили еще до революции. Шлюз для кораблей торжественно открыли в ноябре прошлого года. На очереди была основная часть гидроузла. Как раз один из котлованов, где шли работы, и затопило. Сейчас добраться до гидроузла можно только по воде. На теплоходе весь путь занимает всего несколько минут.

"Заполнение никак не повлияло на паводок. Этот паводок у нас происходит ежегодно, и может быть выше, может быть ниже. В этом году достигнута хоть и не рекордная отметка — рекордное повышение было в 1908 году, плюс 5,8 метра, — но 4,5 метра — это тоже много", — говорит руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

За два дня Ока поднялась почти на три метра. По прогнозам специалистов, уровень воды в Луховицком районе будет расти еще несколько дней, но критической отметки он достигнуть не должен.