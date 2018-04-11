Баста опроверг информацию о потере "Газгольдера"

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) опроверг информацию о том, что бывшие компаньоны отсудили у него права на бренд "Газгольдер". В своем "Твиттере" музыкант назвал недругов, распространяющих подобные слухи, "грустными идиотами".

Хочу обрадовать друзей и огорчить врагов. «Забрать» Газгольдер невозможно.Это утка которую запустили два грустных идиота.))))))) — BastaVakulenko (@bastaakanoggano) 10 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что бизнесмены Денис Крючков и Юрий Булавинов подали в суд на своих бывших партнеров по "Газгольдеру", Василия Вакуленко и Евгения Антимония. Все они были совладельцами компаний "Газгольдер" и "Газгольдер-рекорд", которым принадлежало несколько товарных знаков. Согласно распространившихся в СМИ сведениям, в начале апреля Крючков и Булавинов отсудили права на "Газгольдер" и "Газгольдер-рекорд" у Басты.

Позже Вакуленко опубликовал более подробное объяснение ситуации у себя в "Инстаграме".

"Я очень польщен тем, что события, связанные со мной, вызывают такую реакцию общественности. Давайте внесем ясность. Творческое объединение "Газгольдер" дает всем людям, работающим здесь у нас, возможность проявить свои таланты, стать частью компании", — отметил Баста.

"Очевидно, что каким-то силам сейчас выгодно выдавать желаемое за действительное, постоянно актуализируя этот вопрос с судом. Мы хотим обрадовать наших друзей и огорчить недоброжелателей — с момента создания нашей компании, которой в этом году исполняется 13 лет, все осталось стабильным. Мы продолжаем идти вперед. Всем Газ!", — добавил рэпер.

По словам пресс-секретаря "Газгольдера" Натальи Мостаковой, в настоящий момент Баста является соучредителем компании и законным владельцем товарного знака объединения.

"Ничего не поменялось. А ресурс [запустивший информацию о суде] и того, кто за ним, я бы поставила под сомнение", — приводит слова Мостаковой The Flow.