Баста опроверг информацию о потере "Газгольдера"Читайте нас в Telegram
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) опроверг информацию о том, что бывшие компаньоны отсудили у него права на бренд "Газгольдер". В своем "Твиттере" музыкант назвал недругов, распространяющих подобные слухи, "грустными идиотами".
Хочу обрадовать друзей и огорчить врагов. «Забрать» Газгольдер невозможно.Это утка которую запустили два грустных идиота.)))))))— BastaVakulenko (@bastaakanoggano) 10 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что бизнесмены Денис Крючков и Юрий Булавинов подали в суд на своих бывших партнеров по "Газгольдеру", Василия Вакуленко и Евгения Антимония. Все они были совладельцами компаний "Газгольдер" и "Газгольдер-рекорд", которым принадлежало несколько товарных знаков. Согласно распространившихся в СМИ сведениям, в начале апреля Крючков и Булавинов отсудили права на "Газгольдер" и "Газгольдер-рекорд" у Басты.
Позже Вакуленко опубликовал более подробное объяснение ситуации у себя в "Инстаграме".
Я очень польщен тем, что события, связанные со мной, вызывают такую реакцию общественности. Давайте внесем ясность. Творческое объединение «Газгольдер» дает всем людям, работающим здесь у нас, возможность проявить свои таланты, стать частью компании. Относительно людей, с которыми был связан суд, закончившийся 3 года назад. Юрий Булавинов – это мой друг детства, который приехал со мной из Ростова. В процессе совместной работы Юра стал участником проекта «Газгольдер». Денис Крючков – простой талантливый художник из Рязани, которому посчастливилось оказаться здесь, в «Газгольдере». В какой-то момент Денис и Юрий реализовали свои профессиональные амбиции и планы и их сотрудничество с «Газгольдером» подошло к логичному концу. На данный момент ребята сохранили свои позиции как акционеры компании. После ухода ребят из компании, «Газгольдер» набрал мощности, укрепил свои позиции как лидер на российском музыкальном рынке и как крупный игрок в мире, стал более успешным лейблом и с коммерческой стороны и с точки зрения рейтингов. Вся официальная информация о компании находится в открытом доступе. Ее можно посмотреть в Едином государственном реестре юридических лиц. Очевидно, что каким-то силам сейчас выгодно выдавать желаемое за действительное, постоянно актуализируя этот вопрос с судом. Мы хотим обрадовать наших друзей и огорчить недоброжелателей – с момента создания нашей компании, которой в этом году исполняется 13 лет, все осталось стабильным. Мы продолжаем идти вперед. Всем Газ!!!!
"Я очень польщен тем, что события, связанные со мной, вызывают такую реакцию общественности. Давайте внесем ясность. Творческое объединение "Газгольдер" дает всем людям, работающим здесь у нас, возможность проявить свои таланты, стать частью компании", — отметил Баста.
"Очевидно, что каким-то силам сейчас выгодно выдавать желаемое за действительное, постоянно актуализируя этот вопрос с судом. Мы хотим обрадовать наших друзей и огорчить недоброжелателей — с момента создания нашей компании, которой в этом году исполняется 13 лет, все осталось стабильным. Мы продолжаем идти вперед. Всем Газ!", — добавил рэпер.
По словам пресс-секретаря "Газгольдера" Натальи Мостаковой, в настоящий момент Баста является соучредителем компании и законным владельцем товарного знака объединения.
"Ничего не поменялось. А ресурс [запустивший информацию о суде] и того, кто за ним, я бы поставила под сомнение", — приводит слова Мостаковой The Flow.
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