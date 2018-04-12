Тема:

Обнаружение и лечение различных форм рака 26 минут назад

Новости Наука

12 апреля 201811:34 Евгения Ефимова

Иммунотерапия: эксперты рассказали об универсальном оружии в борьбе с онкологией

В Москве прошло мероприятие "Универсальное оружие в борьбе с онкологией" с участием мирового эксперта-основоположника иммуноонкологии профессора Дэниела Чена, а также ведущих российских онкологов Бориса Алексеева и Константина Лактионова.
Фото предоставлено пресс-службой Roche.

Читайте нас в Telegram

Один из основоположников иммуноонкологии профессор Дэниел Чен (Daniel Chen) и ведущие российские онкологи Борис Алексеев и Константин Лактионов рассказали о "новой эре" в лечении онкологических заболеваний – иммунотерапии.

Поясним, что на сегодняшний день иммунотерапия рака является одной из самых захватывающих областей исследований. Некоторые специалисты считают, что этот вид лечения может стать "четвёртым столпом" среди возможных вариантов лечения, наряду с хирургией, химиотерапией и лучевой терапией. И действительно, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, как иммунотерапия победила самый агрессивный тип рак груди.

Преимущество иммунотерапии в том, что она активирует собственные защитные силы организма для борьбы с раком. В целом иммунная система человека изначально нацелена на защиту от внешних врагов: вредоносных бактерий, паразитов, вирусов и токсинов. Но рак по своей сути является врагом не внешним, а внутренним: агрессивной становится собственная клетка организма, которая к тому же начинает стремительно делиться.

Более того, раковые клетки "маскируются" от иммунитета (и даже от лечения), призванного отслеживать и устранять сбои в организме, вырабатывая особые белки (например, PD-L1). По этой причине злокачественная опухоль становится невидимой для иммунной системы, в результате она растёт и распространяется в поражённом органе и даже за его пределами.

Цель иммунотерапевтических препаратов – помочь иммунным клеткам (нашим защитникам) увидеть опухоль и атаковать её, блокируя образование и рост раковых клеток.

"Иммунотерапия основана на вовлечении в борьбу с заболеванием собственной иммунной системы человека. Данный вид лечения потенциально может спасти человечество от рака, одной из главных причин смерти людей во всем мире", – считает Дэниел Чен, вице-президент и руководитель подразделения по разработке противоопухолевой иммунотерапии, Genentech (входит в группу компаний Roche).

По словам Чена, на сегодняшний день благодаря инновационным иммунотерапевтическим препаратам у медиков появилась возможность спасти жизни миллионов пациентов, в том числе с такими опасными и тяжёлыми онкологическими заболеваниями, как рак мочевого пузыря и рак лёгкого. В 2018 году в России был зарегистрирован первый PD-L1 ингибитор, который буквально совершил революцию в терапии этих заболеваний. И профессор Чен был одним из создателей уникального лекарства.

"Мишенью для иммунотерапевтических препаратов становятся раковые клетки по всему организму, поэтому они эффективны даже на поздних стадиях болезни, при метастазах", — объясняет профессор.

Если говорить о других преимуществах иммунотерапии, то специалисты упоминают и универсальность: один препарат может подойти для лечения нескольких разновидностей рака; а также длительность лечебного эффекта по сравнению со стандартной химиотерапией. Иммунотерапевтические препараты обеспечивают длительный период ремиссии, возвращая людей к активной жизни, семье, работе.

Согласно статистике, рак мочевого пузыря входит в десятку наиболее распространенных разновидностей рака; от него страдает более 2,7 миллионов человек во всем мире. Ежегодно регистрируется более 430 тысяч новых случаев заболевания и более 165 тысяч летальных исходов. При этом 16 тысяч новых диагнозов рака мочевого пузыря в год ставят в России, в среднем 6 тысяч пациентов умирают.

Специалисты поясняют, что основная группа риска – курильщики, а также люди, организм которых подвергается воздействию химикатов. Мужчинам подобный диагноз ставят в три раза чаще, чем женщинам.

Рак мочевого пузыря может поразить людей любого возраста: он может развиться у молодых людей, причем, как правило, в наиболее агрессивной форме.

Если говорить о симптомах, то медики указывают на кровь в моче и недержание, боли в области живота, нижней части спины (в районе почек), дискомфорт при мочеиспускании.

При лечении такого типа рака существует важнейшая проблема — каждому второму пациенту противопоказана стандартная терапия (химиотерапия на основе платины). И до сегодняшнего дня у пациентов было крайне мало вариантов лечения заболевания, да и прогноз исхода болезни был весьма неблагоприятным. Почти 30 лет в мире не регистрировались инновационные препараты для лечения рака мочевого пузыря.

"Всего 6 процентов пациентов с метастатическим раком мочевого пузыря живут более пяти лет. Главные причины высокой смертности – агрессивное течение заболевания и ограниченный доступ к инновационным методам лечения. Согласно опросу врачей, треть пациентов с раком мочевого пузыря не обращаются к специалисту более полугода после появления опасных симптомов. При этом на поздних стадиях вероятность положительного исхода существенно снижается", – рассказывает Борис Алексеев, д.м.н., профессор, заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ "НМИРЦ" Минздрава РФ, учёный секретарь Российского общества онкоурологов, член Европейской и Международной ассоциаций урологов.

Он приводит в пример страшные цифры: каждые полтора часа рак мочевого пузыря уносит одну жизнь. В связи с этим крайне необходимы новые варианты терапии.

"Сегодня с появлением иммунотерапии возможность победить болезнь есть, нужно это использовать, и позитивные результаты не заставят себя ждать", — считает учёный.

Другое опасное заболевание — рак лёгкого — является самой частой причиной летальных исходов среди всех онкологических патологий. Каждый год медики диагностируют более одного миллиона новых случаев этой болезни. А в нашей стране на рак лёгких приходится 15 процентов всех случаев смерти от онкологии: более 50 тысяч пациентов в год при заболеваемости в среднем в 60 тысяч.

И снова специалисты называют ту же причину развития заболевания – злосчастное курение (даже электронных сигарет). Согласно исследованиям, риск развития рака лёгкого у курящих в 20 раз выше в сравнении с теми, кто эту вредную привычку не завёл.

Безусловно, нельзя списывать со счетов и экологическую обстановку, которая также влияет на развитие заболевания (скажем, загрязнённость воздуха). Как и в случае с раком мочевого пузыря, рак лёгкого встречается у мужчин чаще, чем у женщин. Кроме того, есть прямая зависимость от возраста: у 60-70-летних уровень заболеваемости существенно выше, чем у 30-40-летних.

Симптомы рака лёгкого на ранних стадиях довольно неспецифичны: одышка, боль в грудной клетке, свистящие звуки при дыхании, хронический сухой кашель (на поздних стадиях – с кровью), увеличение лимфоузлов в надключичной области.

Специалисты советуют раз в год делать флюрографию, чтобы выявить рак лёгких на ранней стадии. К слову, учёные постоянно говорят о ранней диагностике заболевания и предупреждают, что вылечить рак на ранней стадии реально. В частности, об этом ранее рассказывал хирург-онколог директор Евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан: "Если рано выявить многие виды онкологических заболеваний, они могут быть излечены. При некоторых опухолях возможно почти стопроцентное излечение, если выявить заболевание на первой и второй стадиях. А если выявить поздно, то и 15 процентов людей мы не сможем спасти".

Но на сегодняшний день статистика удручающая: более 70 процентов случаев заболевания в России диагностируются на поздних стадиях.

"При метастатическом раке лёгкого пятилетняя выживаемость составляет менее пяти процентов. Дело в том, что до недавнего времени возможности лечения были ограничены. Несмотря на разгар эры таргетной терапии, в подавляющем большинстве случаев пациенты продолжают получать первой стандартную химиотерапию, которая имеет крайне ограниченную эффективность", — рассказывает Константин Лактионов, д.м.н., профессор, заведующий отделением клинических биотехнологий, заместитель директора по лечебной работе ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ.

По его словам, с развитием иммунотерапии мир очутился на пороге новой эры в медицине. "Важно не останавливаться и продолжать двигаться вперед – к полной победе над онкологией", — добавляет Лактионов.

"Мы в компании "Рош", которая является мировым лидером в области передовых медицинских разработок в борьбе с онкологическими заболеваниями, стремимся не только повысить осведомленность населения о прорывных инновациях, но и обеспечить доступность новейших лекарств для российских пациентов", – комментирует Ненад Павлетич, генеральный директор "Рош" в России.

Он отмечает, что инновационные препараты для лечения рака мочевого пузыря не регистрировались более 30 лет: иммунотерапия в буквальном смысле совершила революцию, но это только начало.

Специалисты уверены, что иммунотерапия имеет все шансы стать универсальным открытием для борьбы с раком, к которому человечество стремится на протяжении столетий. Но даже такой прогрессивный метод может оказаться неэффективным, если пациент обратился к специалисту слишком поздно.

Также учёные в очередной раз повторяют старый совет: не нужно откладывать визит к врачу при появлении тревожных признаков, лучше убедиться, что поводов для беспокойств нет, чем искать в Интернете схожие симптомы, самостоятельно ставить себе диагноз и заниматься самолечением, или, что ещё хуже, игнорировать симптомы.

Ранее по теме

Сейчас

11:27

Серебренникова хотят оставить под домашним арестом до июля

10:09

Торги начались с падения рубля

09:43

Дерипаска отказался выдвигаться в Совет директоров "Норникеля"

09:31

Финляндия разрешила строить "Северный поток-2"

09:04

Нефть растет из-за угрозы военного конфликта вокруг Сирии

08:39

Будущий госсекретарь США покончит с "мягкой политикой" в отношении РФ

05:55

Восточная Гута полностью перешла под контроль сирийского правительства

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Сечин прибыл в суд для показаний по делу Улюкаева

Сечин прибыл в суд для показаний по делу Улюкаева

46 минут назад
Угроза войны миновала: СМИ о конфликте США и России

Угроза войны миновала: СМИ о конфликте США и России

2 часа назад
Падение рубля в начале торгов сменилось ростом

Падение рубля в начале торгов сменилось ростом

1 час назад
Чем хуже, тем лучше: нефть растет на плохих новостях

Чем хуже, тем лучше: нефть растет на плохих новостях

2 часа назад
Telegram могут заблокировать уже завтра

Telegram могут заблокировать уже завтра

56 минут назад
В Воронежской области разбился Як-130

В Воронежской области разбился Як-130

50 минут назад
Самые высокооплачиваемые профессии в России

Самые высокооплачиваемые профессии в России

1 час назад
Были неразлучны, а потом все рухнуло: испытание потерями в судьбе Ирины Безруковой

Были неразлучны, а потом все рухнуло: испытание потерями в судьбе Ирины Безруковой

22 часа назад
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

09.04.2018 09:00
Экипаж МКС поздравил всех с Днем космонавтики

Экипаж МКС поздравил всех с Днем космонавтики

6 часов назад
ОЗХО передала Великобритании результаты расследования по "делу Скрипалей"

ОЗХО передала Великобритании результаты расследования по "делу Скрипалей"

7 часов назад
Борт из Москвы приземлился в Каире

Борт из Москвы приземлился в Каире

9 часов назад
Драма в Мадриде: "Реал" благодаря пенальти прошел "Ювентус"

Драма в Мадриде: "Реал" благодаря пенальти прошел "Ювентус"

12 часов назад
В Сирии ранены журналисты "России", "Звезды" и НТВ: им сделаны операции

В Сирии ранены журналисты "России", "Звезды" и НТВ: им сделаны операции

13 часов назад
Капитана арестованного судна "Норд" обязали сдать паспорта

Капитана арестованного судна "Норд" обязали сдать паспорта

16 часов назад
Иммунотерапия: эксперты рассказали об универсальном оружии в борьбе с онкологией

Иммунотерапия: эксперты рассказали об универсальном оружии в борьбе с онкологией

21 минута назад
Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

25 минут назад
Средний чек россиян в марте вырос на 5 рублей

Средний чек россиян в марте вырос на 5 рублей

54 минуты назад
Внедорожник трижды переехал пенсионерку под Якутском

Внедорожник трижды переехал пенсионерку под Якутском

58 минут назад
Исторический день и настоящий праздник: мирные люди радуются освобождению Восточной Гуты

Исторический день и настоящий праздник: мирные люди радуются освобождению Восточной Гуты

1 час назад
В России заработает первый аниме-телеканал "Fan"

В России заработает первый аниме-телеканал "Fan"

1 час назад
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций

Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций

1 час назад
Можно ли избежать торговой войны?

Можно ли избежать торговой войны?

1 час назад
Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить

Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить

1 час назад
Финляндия разрешила строить "Северный поток-2"

Финляндия разрешила строить "Северный поток-2"

2 часа назад
Дерипаска отказался выдвигаться в Совет директоров "Норникеля"

Дерипаска отказался выдвигаться в Совет директоров "Норникеля"

2 часа назад
В США решили, что детям ясельного возраста можно играть на планшете

В США решили, что детям ясельного возраста можно играть на планшете

2 часа назад
Спутники запечатлевают города в 3D. И это красиво

Спутники запечатлевают города в 3D. И это красиво

2 часа назад
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов

Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов

2 часа назад
Помпео: время "мягкой политики" в отношении России прошло

Помпео: время "мягкой политики" в отношении России прошло

3 часа назад
День скорби: Израиль вспоминает жертв Холокоста

День скорби: Израиль вспоминает жертв Холокоста

3 часа назад
МИД РФ одобрил решение ОЗХО послать в Сирию экспертов для расследования химатак

МИД РФ одобрил решение ОЗХО послать в Сирию экспертов для расследования химатак

5 часов назад
Пользователей соцсетей могут обязать удалять недостоверную информацию со своих страниц

Пользователей соцсетей могут обязать удалять недостоверную информацию со своих страниц

6 часов назад
Весенний паводок добрался до Воронежской области

Весенний паводок добрался до Воронежской области

6 часов назад
В День Катастрофы и Героизма в Израиле вспоминают жертв Холокоста

В День Катастрофы и Героизма в Израиле вспоминают жертв Холокоста

6 часов назад
Эксперты МАК прибыли в Хабаровск для осмотра места падения вертолета Ми-8

Эксперты МАК прибыли в Хабаровск для осмотра места падения вертолета Ми-8

6 часов назад
Минобороны России представило уникальный проект под названием "На пути к звёздам"

Минобороны России представило уникальный проект под названием "На пути к звёздам"

6 часов назад
Правительство Великобритании обсудит вероятность нанесения ударов по Сирии

Правительство Великобритании обсудит вероятность нанесения ударов по Сирии

6 часов назад
СМИ: российские боевые корабли покинули порт Тартус

СМИ: российские боевые корабли покинули порт Тартус

9 часов назад
Подлинность заявления Юлии Скрипаль вызывает серьезные сомнения

Подлинность заявления Юлии Скрипаль вызывает серьезные сомнения

10 часов назад
Авиакатастрофа в Алжире: самолет был перегружен

Авиакатастрофа в Алжире: самолет был перегружен

11 часов назад
Геннадий Гатилов: где пострадавшие от химических атак в Сирии?

Геннадий Гатилов: где пострадавшие от химических атак в Сирии?

11 часов назад
Марк Цукерберг: Россия и Китай не взламывали Facebook

Марк Цукерберг: Россия и Китай не взламывали Facebook

11 часов назад
В России предложили полностью запретить тонировку в рамках антитеррора

В России предложили полностью запретить тонировку в рамках антитеррора

19 часов назад
УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию "Патриота"

УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию "Патриота"

20 часов назад
Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

22 часа назад
Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

11.04.2018 10:00
Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

08.04.2018 14:50
1 670
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50