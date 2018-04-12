Иммунотерапия: эксперты рассказали об универсальном оружии в борьбе с онкологией

Один из основоположников иммуноонкологии профессор Дэниел Чен (Daniel Chen) и ведущие российские онкологи Борис Алексеев и Константин Лактионов рассказали о "новой эре" в лечении онкологических заболеваний – иммунотерапии.

Поясним, что на сегодняшний день иммунотерапия рака является одной из самых захватывающих областей исследований. Некоторые специалисты считают, что этот вид лечения может стать "четвёртым столпом" среди возможных вариантов лечения, наряду с хирургией, химиотерапией и лучевой терапией. И действительно, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, как иммунотерапия победила самый агрессивный тип рак груди.

Преимущество иммунотерапии в том, что она активирует собственные защитные силы организма для борьбы с раком. В целом иммунная система человека изначально нацелена на защиту от внешних врагов: вредоносных бактерий, паразитов, вирусов и токсинов. Но рак по своей сути является врагом не внешним, а внутренним: агрессивной становится собственная клетка организма, которая к тому же начинает стремительно делиться.

Более того, раковые клетки "маскируются" от иммунитета (и даже от лечения), призванного отслеживать и устранять сбои в организме, вырабатывая особые белки (например, PD-L1). По этой причине злокачественная опухоль становится невидимой для иммунной системы, в результате она растёт и распространяется в поражённом органе и даже за его пределами.

Цель иммунотерапевтических препаратов – помочь иммунным клеткам (нашим защитникам) увидеть опухоль и атаковать её, блокируя образование и рост раковых клеток.

"Иммунотерапия основана на вовлечении в борьбу с заболеванием собственной иммунной системы человека. Данный вид лечения потенциально может спасти человечество от рака, одной из главных причин смерти людей во всем мире", – считает Дэниел Чен, вице-президент и руководитель подразделения по разработке противоопухолевой иммунотерапии, Genentech (входит в группу компаний Roche).

По словам Чена, на сегодняшний день благодаря инновационным иммунотерапевтическим препаратам у медиков появилась возможность спасти жизни миллионов пациентов, в том числе с такими опасными и тяжёлыми онкологическими заболеваниями, как рак мочевого пузыря и рак лёгкого. В 2018 году в России был зарегистрирован первый PD-L1 ингибитор, который буквально совершил революцию в терапии этих заболеваний. И профессор Чен был одним из создателей уникального лекарства.

"Мишенью для иммунотерапевтических препаратов становятся раковые клетки по всему организму, поэтому они эффективны даже на поздних стадиях болезни, при метастазах", — объясняет профессор.

Если говорить о других преимуществах иммунотерапии, то специалисты упоминают и универсальность: один препарат может подойти для лечения нескольких разновидностей рака; а также длительность лечебного эффекта по сравнению со стандартной химиотерапией. Иммунотерапевтические препараты обеспечивают длительный период ремиссии, возвращая людей к активной жизни, семье, работе.

Согласно статистике, рак мочевого пузыря входит в десятку наиболее распространенных разновидностей рака; от него страдает более 2,7 миллионов человек во всем мире. Ежегодно регистрируется более 430 тысяч новых случаев заболевания и более 165 тысяч летальных исходов. При этом 16 тысяч новых диагнозов рака мочевого пузыря в год ставят в России, в среднем 6 тысяч пациентов умирают.

Специалисты поясняют, что основная группа риска – курильщики, а также люди, организм которых подвергается воздействию химикатов. Мужчинам подобный диагноз ставят в три раза чаще, чем женщинам.

Рак мочевого пузыря может поразить людей любого возраста: он может развиться у молодых людей, причем, как правило, в наиболее агрессивной форме.

Если говорить о симптомах, то медики указывают на кровь в моче и недержание, боли в области живота, нижней части спины (в районе почек), дискомфорт при мочеиспускании.

При лечении такого типа рака существует важнейшая проблема — каждому второму пациенту противопоказана стандартная терапия (химиотерапия на основе платины). И до сегодняшнего дня у пациентов было крайне мало вариантов лечения заболевания, да и прогноз исхода болезни был весьма неблагоприятным. Почти 30 лет в мире не регистрировались инновационные препараты для лечения рака мочевого пузыря.

"Всего 6 процентов пациентов с метастатическим раком мочевого пузыря живут более пяти лет. Главные причины высокой смертности – агрессивное течение заболевания и ограниченный доступ к инновационным методам лечения. Согласно опросу врачей, треть пациентов с раком мочевого пузыря не обращаются к специалисту более полугода после появления опасных симптомов. При этом на поздних стадиях вероятность положительного исхода существенно снижается", – рассказывает Борис Алексеев, д.м.н., профессор, заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ "НМИРЦ" Минздрава РФ, учёный секретарь Российского общества онкоурологов, член Европейской и Международной ассоциаций урологов.

Он приводит в пример страшные цифры: каждые полтора часа рак мочевого пузыря уносит одну жизнь. В связи с этим крайне необходимы новые варианты терапии.

"Сегодня с появлением иммунотерапии возможность победить болезнь есть, нужно это использовать, и позитивные результаты не заставят себя ждать", — считает учёный.

Другое опасное заболевание — рак лёгкого — является самой частой причиной летальных исходов среди всех онкологических патологий. Каждый год медики диагностируют более одного миллиона новых случаев этой болезни. А в нашей стране на рак лёгких приходится 15 процентов всех случаев смерти от онкологии: более 50 тысяч пациентов в год при заболеваемости в среднем в 60 тысяч.

И снова специалисты называют ту же причину развития заболевания – злосчастное курение (даже электронных сигарет). Согласно исследованиям, риск развития рака лёгкого у курящих в 20 раз выше в сравнении с теми, кто эту вредную привычку не завёл.

Безусловно, нельзя списывать со счетов и экологическую обстановку, которая также влияет на развитие заболевания (скажем, загрязнённость воздуха). Как и в случае с раком мочевого пузыря, рак лёгкого встречается у мужчин чаще, чем у женщин. Кроме того, есть прямая зависимость от возраста: у 60-70-летних уровень заболеваемости существенно выше, чем у 30-40-летних.

Симптомы рака лёгкого на ранних стадиях довольно неспецифичны: одышка, боль в грудной клетке, свистящие звуки при дыхании, хронический сухой кашель (на поздних стадиях – с кровью), увеличение лимфоузлов в надключичной области.

Специалисты советуют раз в год делать флюрографию, чтобы выявить рак лёгких на ранней стадии. К слову, учёные постоянно говорят о ранней диагностике заболевания и предупреждают, что вылечить рак на ранней стадии реально. В частности, об этом ранее рассказывал хирург-онколог директор Евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан: "Если рано выявить многие виды онкологических заболеваний, они могут быть излечены. При некоторых опухолях возможно почти стопроцентное излечение, если выявить заболевание на первой и второй стадиях. А если выявить поздно, то и 15 процентов людей мы не сможем спасти".

Но на сегодняшний день статистика удручающая: более 70 процентов случаев заболевания в России диагностируются на поздних стадиях.

"При метастатическом раке лёгкого пятилетняя выживаемость составляет менее пяти процентов. Дело в том, что до недавнего времени возможности лечения были ограничены. Несмотря на разгар эры таргетной терапии, в подавляющем большинстве случаев пациенты продолжают получать первой стандартную химиотерапию, которая имеет крайне ограниченную эффективность", — рассказывает Константин Лактионов, д.м.н., профессор, заведующий отделением клинических биотехнологий, заместитель директора по лечебной работе ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ.

По его словам, с развитием иммунотерапии мир очутился на пороге новой эры в медицине. "Важно не останавливаться и продолжать двигаться вперед – к полной победе над онкологией", — добавляет Лактионов.

"Мы в компании "Рош", которая является мировым лидером в области передовых медицинских разработок в борьбе с онкологическими заболеваниями, стремимся не только повысить осведомленность населения о прорывных инновациях, но и обеспечить доступность новейших лекарств для российских пациентов", – комментирует Ненад Павлетич, генеральный директор "Рош" в России.

Он отмечает, что инновационные препараты для лечения рака мочевого пузыря не регистрировались более 30 лет: иммунотерапия в буквальном смысле совершила революцию, но это только начало.

Специалисты уверены, что иммунотерапия имеет все шансы стать универсальным открытием для борьбы с раком, к которому человечество стремится на протяжении столетий. Но даже такой прогрессивный метод может оказаться неэффективным, если пациент обратился к специалисту слишком поздно.

Также учёные в очередной раз повторяют старый совет: не нужно откладывать визит к врачу при появлении тревожных признаков, лучше убедиться, что поводов для беспокойств нет, чем искать в Интернете схожие симптомы, самостоятельно ставить себе диагноз и заниматься самолечением, или, что ещё хуже, игнорировать симптомы.