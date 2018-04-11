Президент "Ромы" выделит 230 тысяч евро на ремонт фонтана, в котором он искупался

Президент футбольного клуба "Рома" Джеймс Палотта, чья команда 10 апреля сенсационно обыграла испанскую "Барселону" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, пообещал выделить из собственного кармана 230 тысяч евро на ремонт фонтана, в котором он искупался после победы римлян.

Палотта признался, что после выхода "Ромы" в следующий раунд плей-офф у него возобладали чувства над разумом и он решил искупаться в фонтане вместе с другими болельщиками команды. За этот поступок президенту римского клуба придется заплатить штраф. Он составит 450 евро.

"Я не собираюсь поддерживать прыжки других людей в фонтаны, если только они не собираются ремонтировать их. Поэтому я решил, что будет правильным жестом отремонтировать один из фонтанов, и в связи с этим я намерен пожертвовать 230 тысяч евро", — цитирует президента "Ромы" РИА Новости.

Напомним, что римский клуб в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов уступил в гостях "Барселоне" со счетом 1:4. Однако на своем поле ему удалось разгромить каталонцев (3:0) и по сумме двух встреч пройти дальше.