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11 апреля 201819:40

Теннисист Ватутин вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше
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Российский теннисист Алексей Ватутин сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира, который в эти дни проходит в Марракеше. Во втором круге он обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Испанский теннисист являлся первой ракеткой турнира, призовой фонд которого превышает 500 тысяч долларов. В четвертьфинале 25-летний теннисист из России встретится с победителем матча Пабло Андухар (Испания) — Андреа Арнабольди (Италия), сообщает РИА Новости.

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