Трамп не будет бить по Сирии, пока там работают специалисты ОЗХО

Сегодня стало известно, когда в Сирию прибудет миссия Организации по запрещению химоружия. Две группы экспертов начнут работу в городе Дума до конца этой недели. И уже 12 апреля в этот город вводится российская военная полиция — обеспечивать безопасность и правопорядок. Таким образом, для проведения международного расследования не будет никаких препятствий.

Пока страны Запада старательно конструируют предлоги, которые бы оправдали агрессивные действия против Сирии, в пригороде Дамаска завершился процесс освобождения Восточной Гуты.

"Химической атаки в Думе не было. Всего через сутки после того как появились сообщения о применении отравляющих веществ правительственными силами, на месте побывали российские военные специалисты", — рассказал Евгений Евтушенко, начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Специалистами РХБ-защиты взяты пробы грунта, собраны осколки с так называемого места якобы "применения" химоружия. Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ. В результате обследования территории, посещения медицинского учреждения, показанного на съемках "Белых касок", опроса медперсонала и больных не было выявлено ни фактов применения отравляющих веществ, ни пострадавших среди жителей этого города. Врачи данного учреждения, представители местного населения, а также сами боевики, покидающие Думу, даже не знают о существовании каких-либо пострадавших в результате применения химоружия", — сообщил Виктор Познихир, первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия уже готовятся к вылету в Дамаск. Сирийские и российские военные готовы обеспечить безопасность, для того чтобы специалисты миссии ОЗХО смогли провести независимое расследование и обнародовать результаты.

Вообще в этой ситуации Дамаск действует максимально открыто. В сирийском МИДе заявили, что арабская республика готова к сотрудничеству с ОЗХО. Известно, что эксперты должны начать работу 12 апреля, в этот же день офицеры российской военной полиции начнут нести службу в городе спутнике Дамаска.

"Горячие головы в Вашингтоне, да и в других западных столицах твердят о неотвратимости наказания, возмездия Дамаску. Они для себя уже все решили. Даже без всякого расследования. И на этом воинственном фоне, на фоне воинственной риторики прибытие в Дамаск специалистов для расследования выглядит, как очень важный шаг, направленный на поиск ключей к урегулированию ситуации в правовом поле. Организация по запрещению химического оружия — это профильная организация. Ей сам бог велел заниматься расследованием таких случаев. Будем надеяться, что специалисты и сама организация окажутся в этот сложный момент международной жизни на высоте положения", — рассказал Александр Шульгин, постоянный представитель РФ при организации по запрещению химического оружия.

Несмотря на риторику, которую последние несколько дней используют в Вашингтоне, президент США вряд ли отдаст приказ военным наносить удары по Сирии, пока там находятся эксперты Организации по запрещению химического оружия.

Хотя формировать ударную группировку в Средиземном море американцы продолжают. К Сирии идет 8-я ударная авианосная группа. В Пентагоне, правда, говорят, что, мол, это плановая ротация и тренировка взаимодействия с союзниками.

Но на фоне воинственной риторики Дональда Трампа это объяснение выглядит не очень убедительным. Потому что со стороны это смотрится как развертывание ударной группировки в Средиземноморье. Тем более, что к берегам Сирии уже подошли эсминцы "Дональд Кук" и "Портер", несущие на борту в общей сложности около сотни "Томагавков".

Такие силы будут противостоять Сирии (а значит и России), если горячие головы не охладят свой воинственный пыл. И все-таки решат ударить по сирийским объектам.

8-ю ударную авианосную группу возглавляет авианосец "Гарри Трумэн", а это уже более 30 бомбардировщиков, около 20 истребителей, противолодочные самолеты и вертолеты, самолеты разведчики. Его сопровождают до шести эсминцев класса "Арли берк", вооруженные все теми же "Томагавками" — еще около 300 ракет на всех. Плюс, еще ракетный крейсер "Нормандия". Ближе к Сирии к ним присоединятся еще два эсминца — один американский и один немецкий фрегат "Гессен".

В Средиземном море находится и шестой флот США, к тому же есть базы союзников. Но в ближайшее время удар вряд ли последует. Ведь оправдать его даже перед теми странами, которые допускают возможность применения химического оружия в Думе, будет в данной ситуации крайне сложно.