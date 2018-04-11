Медведев: РФ за 6 лет прошла путь, на который другие страны тратили десятилетия

Медведев: РФ за 6 лет прошла путь, на который другие страны тратили десятилетияЧитайте нас в Telegram
Кремль назвал дату инаугурации Владимира Путина. Церемония вступления в должность президента состоится 7 мая. В этот же день, по Конституции, правительство сложит с себя полномочия и будет сформирован новый кабинет министров. Об итогах работы нынешнего состава сегодня в Госдуме отчитался Дмитрий Медведев. Общение главы правительства с депутатами длилось три с половиной часа.
Несколько минут до начала отчета о работе кабмина и вот председатель правительства Медведев вместе со спикером Володиным направляются в зал. Именно это правительство проработало дольше всего в современной истории. И в какой период!
"Эти шесть лет очевидно, абсолютно — не преувеличение, не фигура речи, были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде за столь короткий период она не получала столько сильных ударов одновременно. Это и мировой финансовый кризис, и обвал сырьевых рынков, и санкции, закрытие финансовых и технологических рынков. От таких шоков нет иммунитета у любой, даже самой здоровой экономики. А нашей с ее проблемами, грозила просто катастрофа. Но мы не просто выжили, мы начали развиваться, как бы нам не пытались помешать извне. Мы прошли путь, на который многие страны тратили десятилетия. Десятилетия, причем в условиях, когда на них никто не давил, когда они были в свободном спокойном состоянии. Когда никто не пытался с помощью санкций и ограничений целенаправленно замедлить их развитие", — рассказал премьер-министр РФ.
Важное достижение — продолжительность жизни теперь — почти 73 года. А благодаря комплексу мер, Россия не попала в демографическую яму.
"Мы хотим, чтобы в нашей стране рождалось больше детей, чтобы наша страна молодела. Поэтому был принят целый ряд мер по поддержке рождаемости. И только благодаря этим мерам, об этом можно уже абсолютно с уверенностью сказать, мы не скатились в очередную демографическую яму. За эти 6 лет в России родилось свыше 11 миллионов 300 тысяч детей. Это на 2 миллиона 600 тысяч больше, это практически на треть, чем за предшествующую шестилетку. Численность населения выросла на 3 миллиона 800 тысяч человек", — отметил Медведев.
За шесть лет снизилась смертность — прежде всего младенческая и материнская — почти на треть. В стране появились 49 перинатальных центров. А объём высокотехнологичной помощи увеличился вдвое. Теперь оказывают ее в регионах. Уходит в прошлое ветхое жилье.
"По состоянию на 1 марта в новые квартиры переехало 678 тысяч человек, расселено 10,5 миллионов квадратных метров такого жилья. Фактически с нуля был построен город величиной, ну, например, с Ижевск или Барнаул", — подчеркнул глава правительства.
В 2017 году более миллиона семей взяло кредиты на покупку жилья. В стране привели в порядок 26 тысяч километров федеральных трасс. Изменилось главное — качество жизни, но далеко не все проблемы удалось решить. Например, размер пособия для женщин по уходу за ребенком до трех лет так и не изменился.
"Мамы продолжают получать пособие уже более 20 лет в размере 50 рублей ежемесячно", — посетовала Ольга Окунева, первый заместитель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, фракция "Единая Россия".
Медведев обещал пересмотреть размер пособия.
Несмотря на масштабные стройки, остается проблема дольщиков.
" Их более 500 тысяч человек по стране. Все вроде бы решения приняты, но однако действительного движения вперед по этим вопросам нет", — пожаловался Валентин Шурчанов, заместитель думской фракции КПРФ.
"Количество обманутых дольщиков уменьшается, работа эта ведется. В будущем нам вообще нужно отойти от модели долевого строительства и перейти к нормальным кредитным отношениям в жилищной сфере, так, как это есть во всем мире", — ответил премьер.
Впервые в истории страны минимальный размер оплаты труда повышен до прожиточного минимума. Но депутатов беспокоит и вопрос о пенсионном возрасте.
"При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и не просчитанных решений. Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, что уже назрели", — отметил Медведев.
Еще одна тема — пенсии тех, кто продолжает работать. В советские годы до середины 70-х годов такое вообще было запрещено.
"Я вот вспоминал свою бабушку. Это допускалось только в определенных рамках, если пенсия небольшая и зарплата маленькая. Вот она работала сторожем. И получала там, по-моему, пенсию рублей там 40 или 50. И зарплату там порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя. Потом появились еще акты, которые распространяли вот эти возможности на наиболее тяжелые виды профессии — горячие цеха и так далее. Но это всё равно суммировалось только до определенного предела. Мы выбрали другую модель. И в настоящий момент человек, который получает пенсию вне зависимости от размера этой пенсии и зарплату вне зависимости от размера этой зарплаты, может получать оба источника существования", — заверил председатель правительства.
После выступления слово берут представители фракций. У них и свои оценки и предложения.
"На селе живет 38 миллионов человек. У нас ни одна программа не окрашена деньгами, которые должны идти на село. И детские сады, и все остальное на селе решается в 5 раз хуже, чем в других местах. Давайте тогда примем это решение. Я бы на вашем месте на селе сейчас создал бы дополнительно сто миллиардов", — сказал Геннадий Зюганов, руководитель думской фракции КПРФ.
"Правительству удалось реализовать основные задачи, которые ставили в майских указах. Это было непросто. Заработали и развиваются президентские демографические инициативы. Уровень гарантий для молодых семей существенно расширен. Но мы не можем, коллеги, и не должны успокаиваться. Месяц назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратился со стратегическим посланием Федеральному собранию, к нам с вами, коллеги. Поставлена задача принципиально нового уровня на ближайшее десятилетие. Главная цель — обеспечить прорывное развитие России. И сегодня мы обсуждаем, как этого достичь", — сообщил Вячеслав Володин, спикер Госдумы.
"Сегодня 17 тысяч населенных пунктов в нашей стране, да, как правило, это небольшие населенные пункты, не имеют ни одного медицинского пункта, ни фельдшерско-акушерского. То есть люди, случись что, не имеют возможности получить какую бы то ни было медицинскую помощь. И мы видим, что показатели смертности, к сожалению, растут, несмотря на то, что общая продолжительность жизни, благодаря демографическим инициативам президента, подрастает, но здесь проблем еще очень много", — констатировал Сергей Миронов, руководитель думской фракции "Справедливой России".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выйдя к трибуне, еще раз напомнил о семейных ценностях.
И, несмотря на разницу взглядов, есть главное — то, что объединяет.
"Мы все с вами очень разные. Это хорошо. В то же время, все присутствующие в этом зале в чем-то очень близкие люди. Почему? Мы все вместе с вами, по-разному, но, тем не менее, искренне хотим процветания своей стране", — отметил Медведев.
Аплодисменты дают понять: с такой ремаркой премьера зал согласился без возражений.
Отчёт председателя правительства продолжался почти три с половиной часа. Уже ясно: эти годы не были простыми. Но, несмотря на вызовы, страна уверенно развивалась. В том, что также уверенно она будет развиваться и дальше — нет никаких сомнений.
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