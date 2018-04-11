"Вести" проводили первый за два с половиной года рейс в Египет

Из Шереметьева вылетает первый за два с половиной года самолет в Каир. Регулярные прямые рейсы в столицу Египта будет выполнять "Аэрофлот". Причем принимать пассажиров будет обновленный терминал аэропорта с усовершенствованной системой безопасности. Проводить первый российский рейс в Каир приехала корреспондент "Вестей".

В аэропорту Шереметьево подходит к концу регистрация на рейс Москва — Каир авиакомпании "Аэрофлот". С ноября 2015-го это первый полет в египетскую столицу. Все билеты были раскуплены заранее. Среди пассажиров тех, кто едет на отдых, сразу видно — туристы с багажом внушительного размера. Люди в деловых костюмах — члены официальной делегации, заранее выкупали билеты на первый прямой рейс.

4 января 2018 года президент России подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом. Российская сторона потребовала ужесточить нормы безопасности в египетских аэропортах. И предложила список мер из 14 пунктов. Это и установка современных рентгеновских сканеров, обновление рамок металлодетекторов и главное — внедрение биометрических датчиков доступа для персонала в чистую зону.

В аэропорту Шереметьево также усилены меры безопасности. Сейчас в так называемой стерильной зоне первые пассажиры проходят досмотр, их тщательно проверяют. Встречать россиян в Каире будут в модернизированном терминале.

Представители туриндустрии планируют значительное увеличение турпотока в Египет. "Конечно, мы ожидаем открытия в какой-то перспективе чартерных рейсов, — говорит советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин. — Туркомпании уже предлагают туры на курорты, но пока это все-таки не очень бюджетный вариант. Средняя стоимость путешествия для двоих на 7 дней составляет 100 тысяч рублей".

В египетской столице уже находятся российские специалисты по авиационной безопасности. Они вместе с коллегами из Египта работают в аэропорту, занимаются контролем соблюдения норм. Между тем, в Шереметьеве пассажиры уже готовы к отлету и долгожданному отдыху на берегу Красного моря.