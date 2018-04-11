Венгер: в России будет отличный чемпионат мира, все пройдет без эксцессов

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер уверен, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России пройдет без эксцессов, а принимающая сторона проведет турнир на отличном уровне.

"Спорт должен играть особую роль в налаживании политических отношений. Я уверен, что в России будет отличный чемпионат мира, все пройдет без эксцессов, — сказал Венгег, которого цитирует РИА Новости. — Без всяких сомнений, мы находимся в безопасности. Российские болельщики в Великобритании не чувствовали никакого напряжения, почему мы должны переживать в России?"