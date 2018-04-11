После угроз Трампа в отношении Сирии Боливия созывает СБ ООН

Боливия созывает 12 апреля консультации Совета Безопасности Организации Объединенных Наций — в связи с "эскалацией риторики" по Сирии и угроз односторонних действий.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал постоянный представитель Боливии при ООН Саша Йоренти. По его словам, консультации пройдут в закрытом режиме.

Отвечая на вопрос журналистов, инициировала ли Боливия встречу после сообщений в Twitter президента США Дональда Трампа о том, что России следует быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, Йоренти ответил, что "не только эти заявления, но и постоянные угрозы".

По его словам Боливия обеспокоена тем, что любое одностороннее действие будет нарушать принципы и цели Устава ООН.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, подчеркнув, что американские военные готовы действовать по разным сценариям, если их одобрит Трамп.