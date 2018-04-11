Нападающий "Блюз" Тарасенко успешно перенес операцию

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко успешно перенес операцию на травмированном плече. Об этом сам форвард сообщил на своей официальной странице в Instagram.

"Спасибо всем за поддержу в сезоне! Операция прошла успешно, время восстановления!" – написал Тарасенко, который не поможет сборной России по хоккею на предстоящем чемпионате мира в Дании.