Би-би-си: Мэй рвется ударить по Сирии без согласия парламента

Премьер-министр Великобритании готова поддержать военные действия против правительства Сирии без одобрения со стороны британского парламента.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщила телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на свои информированные источники.

Отмечается, что Тереза Мэй полагает, что нужно в срочном порядке нанести удары по правительственным силам в Сирии, что по её мнению исключит в будущем повторения химических атак в этой ближневосточной стране.

В ответ лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о необходимости провести в парламенте Соединенного Королевства голосования для определения дальнейших действий Великобритании в отношении Сирии. Он сказал, что "мнение членов парламента всегда должно учитываться, когда дело доходит до военных действий".