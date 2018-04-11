В Сирии ранены журналисты "России", "Звезды" и НТВ: им сделаны операции

В Сирии при обстреле автобуса с журналистами (ВИДЕО) ранены корреспондент российского канала НТВ Алексей Ивлиев, оператор телеканала "Россия 1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов. Они получили ранения ног. Врачи в госпитале Дамаска уже извлекли осколки и зашили раны пострадавших. Опасений за их жизнь и здоровье нет.

Журналисты сопровождали российских военных полицейских в Думе, сообщает ТАСС. Во время переговоров с боевиками кто-то из боевиков открыл огонь по автобусу с журналистами.

ВГТРК не будет отзывать из Сирии съемочную группу телеканала "Россия 1" после обстрела журналистов, заявил первый заместитель генерального директора холдинга Андрей Кондрашов.

Алексей Виткин пока находится в госпитале, но съемочная группа пока остается в рабочем режиме, отметил Кондрашов. Пока роль оператора в группе будет выполнять звукоинженер.