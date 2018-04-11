Не звоните и не посещайте: Скотланд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль

Британский Скотланд Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, которое написано от ее лица.

Как передает телеканал "Россия 24", в нем она сообщает, что к ней приставлены специально подготовленные офицеры, которые заботятся о ней и разъяcняют детали следствия.

У нее есть доступ к друзьям и родственникам, кроме того, Юлии сообщили о возможности контакта с российским посольством. На данный момент — пишет Юлия — "я не хочу пользоваться их услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться".

Кроме того Юлия Скрипаль попросила свою кузину Викторию Скрипаль пока не пытаться посещать ее и не вступить с ней в контакт. "Я благодарю Викторию за ее заботу о нас, но прошу не приезжать ко мне или пытаться связаться со мной в настоящий момент. "Ее заявления и утверждения не совпадают с моими и моего отца",- цитирует высказывание Юлии Скрипаль "Интерфакс". Также она заявила, что в настоящий момент не готова к общению с прессой, но рассчитывает, что момент для этого настанет. "До этого момента, я подчеркиваю, никто не вправе говорить за

меня или моего отца, кроме нас самих", — заявила Юлия Скрипаль.

Как рассказали ТАСС в посольстве РФ в Лондоне, в дипмиссии вынуждены констатировать, что Форин-офис продолжает отказывать российской стороне в предоставлении информации о гражданке Российской Федерации, продолжая изолировать Юлию Скрипаль от общественности. В посольстве заподозрили британскую сторону в том, что она скрывает важного свидетеля, могущего дать показания для объективного и независимого расследования.

4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, работающий на британские спецслужбы, и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери отравляющим веществом типа "Новичок". Лондон обвинил в нападении Москву. В России отвергли обвинения.