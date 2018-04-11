WBA обязала начать переговоры о бое между Джошуа и Поветкиным

Действующий обладатель чемпионского пояса в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) британец Энтони Джошуа в свкором времени проведет бой с обязательным претендентом на титул россиянином Александром Поветкиным. Организация обязала стороны начать переговоры.

О решении оба боксера были уведомлены 5 апреля, и теперь у них есть месяц, чтобы достичь соглашения, сообщает РИА Новости. В противном случае бой будет выставлен на промоутерские торги. Отмечается, что WBA приняла во внимание тот факт, что Джошуа владеет чемпионскими титулами по версиям трех других организаций. Однако, в соответствии с соглашением о ротации, в первую очередь британец должен выполнять свои обязательства перед WBA.