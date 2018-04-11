Президент IBU: австрийская полиция утверждает, что россияне соревновались под допингом

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал ситуацию с допросами австрийской полиции. Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Рёш являются фигурантами расследования, которое она проводит.

"Сегодня меня допрашивала австрийская полиция, ее сотрудники утверждают, что российские биатлонисты принимали участие в соревнованиях, несмотря на нарушение антидопинговых правил. – заявил Бессеберг, которого цитирует ТАСС. — Я полностью опровергаю это, потому что, когда у нас появляются подозрительные показатели крови в допинг-пробах, эти данные автоматически отправляются в лабораторию Осло для проведения оценки".