Белый дом: решение об ударе по Сирии пока не принято

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии, продолжая рассматривать различные варианты.

По словам пресс-секретаря, президент США убежден в том, что ответственность за химическую атаку несут Россия и власти Сирии. Говоря о заявлениях Москвы о том, что химическая атака в сирийской Думе была инсценирована, Сара Сандерс подчеркнула, что американская разведка дает определенно иную картину.

Ранее в среду, 11 апреля, истек срок, в течение которого глава американской администрации обещал принять решение о применении военной силы против властей Сирии, передает ТАСС. В минувший понедельник Дональд Трамп заявил, что ему потребуется от 24 до 48 часов для того, чтобы окончательно определиться, наносить ли удар по САР в связи с сообщениями об использовании химического оружия в городе Дума под Дамаском.

В то же время, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подводные лодки на расстояние ракетного удара по Сирии, которые может быть нанесен уже в четверг, 12 апреля, вечером, сообщает РИА Новости. По данным британского издание Telegraph, в среду вечером она созвала срочное совещание кабинета.

Как сообщалось, ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва информацию о бомбе с хлором, якобы, сброшенной ВВС Сирии категорически опровергает. Как заявил МИД России, цель вбросов о применении сирийскими правительственными войсками отравляющих веществ — оправдать возможные силовые удары по Сирии извне и выгородить террористов.