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12 апреля 201800:20

Лига чемпионов. "Бавария" сыграла вничью с "Севильей" и вышла в полуфинал

EPA

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В Мюнхене прошел ответный матч 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов между немецкой "Баварией" и испанской "Севильей". Встреча завершила со счетом 0:0, что позволило мюнхенцам выйти в полуфинал турнира. Первая игра команд в Севилье завершилась победой гостей со счетом 2:1.

За 90 минут матча футболисты "Севильи" нанесли 8 ударов в сторону ворот "Баварии", однако в створ так ни разу и не попали. В компенсированное время нервы сдали у полузащитника испанцев Хоакина Корреы, который был удален с поля. Немецкий клуб смог 17 раз ударить по воротам, но в створ пришлись лишь шесть попыток. "Бавария" в шестой раз за последние семь розыгрышей Лиги чемпионов вышла в полуфинал, отмечает ТАСС.

Соперник "Баварии" по полуфиналу определится в результате жеребьевки, которая состоится 13 апреля. В 1/2 финала Лиги чемпионов уже вышли испанский "Реал", английский "Ливерпуль" и итальянская "Рома".

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