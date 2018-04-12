Геннадий Гатилов: где пострадавшие от химических атак в Сирии?

Вопросы есть, ответов — нет. Россия так и не получила исчерпывающих ответов от Всемирной организации здравоохранения по ситуации в сирийском городе Дума. Об этом сообщил постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

Ранее Москва потребовала от ВОЗ предоставить конкретные источники информации о 500 пострадавших — в частности, назвать конкретные госпитали и больницы, куда они обратились, напоминает телеканал "Россия 24". И главное — кто их пересчитал, поставил диагнозы и установил причины смерти.

Как отметил Гатилов, судя по всему, ориентировались в организации только на сообщения от "Белых касок", которые известны своими постановочными съемками и информационными фейками.