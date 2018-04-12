Авиакатастрофа в Алжире: самолет был перегружен

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Алжира в связи с крушением военно-транспортного самолёта. Эта катастрофа стала крупнейшей за последние годы — погибли почти 257 человек. Выжить удалось лишь двоим.

Известно, что примерно в 8 утра по местному времени самолет вылетел с военного аэродрома Буфарик – это в 25 километрах от столицы Алжира. По словам очевидцев, машина почти сразу после взлета стала терять высоту и в итоге упала в поле, неподалеку от взлетно-посадочной полосы. Она сразу загорелась – люди просто не успели выбраться.

"Когда мы прибыли на место крушения, повсюду были тела погибших. Это ужасная катастрофа. Я не могу описать то, что мы видели. Мы не могли добраться до самолета, потому что взрывы продолжались, и мы боялись, что мы сами погибнем. Нам пришли на помощь местные. А потом уже приехали полиция и скорая", — рассказывает очевидец катастрофы.

Информации о рейсе немного – все-таки самолет военный. Однако, через несколько часов после трагедии, алжирские политики рассказали местным телеканалам, что борт направлялся на юго-запад Алжира в город Тиндуф.

Он находится в 50 километрах от границы с Западной Сахарой. Алжир считает, что Марокко незаконно аннексировал Западную Сахару в 1975 году – и с тех пор поддерживает коренное население региона, а также пытается установить там свое влияние. По информации все тех же политиков, на борту как раз были около 25 членов военно-политической организации "Фронт Полисарио" из Западной Сахары — она борется с властями Марокко. Остальные люди на борту, не считая 10 членов экипажа – это военные и члены их семей. По меньшей мере, двое из них выжили.

"Я помню не очень много. Самолет начал падать сразу после взлета с базы. Он рухнул прямо на крыло и загорелся. Когда я понял, что он падает, мне хватило времени только на то, чтобы помолиться", — вспоминает один из выживших.

О причинах трагедии пока не говорят, расследованием займется отдельная комиссия. Однако, уже сейчас понятно, что людей на борту было больше, чем допускают параметры ИЛ-76. Он рассчитан на перевозку 225 человек в двухпалубной комплектации. Тут же в самолете находились как минимум 250 пассажиров.

Вообще, военно-транспортный самолет Ил-76 впервые поднялся в воздух в 1971 году. Он рассчитан на грузоподъемность до 60 тонн, дальность полета при максимальной загрузке – около 4 тысяч километров, при минимальной – примерно 6,5 тысяч. Ресурс борта от 30 до 45 лет. Новые Ил-76 производятся до сих пор. Всего было выпущено около тысячи машин. И по статистике это не самый безопасный самолет – портал "Авиэйшн Сэйфти" насчитал 80 аварий за годы эксплуатации. Из них примерно половина закончилась полной потерей самолетов.