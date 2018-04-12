Подлинность заявления Юлии Скрипаль вызывает серьезные сомнения

В ночь на четверг, 12 апреля, на сайте посольства России в Великобритании было опубликовано заявление, в котором констатируется, что у диппредставительства есть большие сомнения в том, что опубликованное накануне Скотленд-Ярдом заявление Юлии Скрипаль исходит от нее.

Дипломаты подчеркивают, что необходимы доказательства того, что у россиянки на самом деле все в порядке, передает РИА Новости. Как сообщалось, в обнародованном накануне заявлении Юлия Скрипаль сообщила, что чувствует себя все лучше и что она в безопасности, а также что ее отец все еще серьезно болен. При этом россиянка заявила, что не хочет общаться с журналистами и что просит двоюродную сестру Викторию не пытаться с ней связаться. Одновременно Юлия Скрипаль отмечает, что у нее есть доступ к друзьям и семье.

В российском посольстве отметили, что в условиях практической невозможности убедиться в изложенном публикация Скотленд-Ярда вызывает больше вопросов, чем ответов. По мнению российских дипломатов, текст заявления явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии Скрипаль с внешним миром — консулами, журналистами и родственниками.

Также удивляет тезис о "доступе к друзьям и семье", так как как никто из цитируемых в российской и британской прессе друзей и родственников Скрипалей таких контактов не подтверждает. Известно, что более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней Елена Яковлевна Скрипаль — мать Сергея Скрипаля, у пострадавших, так что возникает правомерный вопрос: "С какой семьей общается Юлия?"

Также обращает на себя внимание противоречие между содержанием телефонного разговора двоюродных сестер Виктории и Юлии, в котором последняя утверждает, что у них с Сергеем Викторовичем "все хорошо", и приведенными в заявлении Юлии Скрипаль словами о состоянии здоровья ее отца и дочери. "Особенно изумляет, что тезис "никто не говорит от моего имени" содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотленд-Ярда", — подчеркивается в заявлении российского диппредставительства в Лондоне.