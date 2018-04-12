Буффон: мы заслужили как минимум дополнительное время

Вратарь итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон прокомментировал ответную игру с испанским "Реалом". Туринцы выиграли у мадридцев со счетом 3:1, но уступили по сумме двух встреч. Решающий гол с пенальти в компенсированное время забил Криштиану Роналду, а сам Буффон перед этим был удален из-за споров с арбитром.

"Мы отдали все на поле, "Реал" — это великая команда, я надеюсь, что она пройдет весь путь в Лиге чемпионов, но сегодня мы заслужили как минимум дополнительное время, — сказал Буффон, которого цитирует ТАСС. — Но жизнь продолжается, я счастлив и горжусь тем, что мы совершили невозможное, жаль, что все так закончилось".