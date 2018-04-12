Хайнкес: мы не позволили себе волноваться и нервничать

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал проход своей команды в полуфинал футбольной Лиги чемпионов. В ответном матче немцы сыграли в безголевую ничью с испанской "Севильей" и по сумме двух встреч прошли в следующий раунд турнира.

"Мы не позволили себе волноваться и нервничать, — сказал Хайнкес, которого цитирует РИА Новости. — У "Севильи" были хорошие моменты, но иногда вам просто нужно сохранить свои ворота "сухими". Это то, что я сказал игрокам, и этого было достаточно".