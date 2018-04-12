Борт из Москвы приземлился в Каире

Первый за два с половиной года самолет из Москвы прибыл в международный аэропорт Каира. Этот рейс "Аэрофлота" вновь открыл пассажирское сообщение между столицами России и Египта.

Пассажирский авиалайнер Airbus А320 приземлился в Каире в 00:15 четверга, 12 апреля, по местному времени. Рейсы из Москвы теперь обслуживает второй терминал каирского аэропорта, где для пассажиров "Аэрофлота" и египетской авиакомпании Egypt Air оборудован отдельный единый выход. Такие меры предприняты для того, чтобы рейсы могли проверять сотрудники авиационной безопасности из Москвы, приступившие к работе в Каире на постоянной основе, передает ТАСС.

Прибытия пассажирского рейса из Москвы ждали в Египте два с половиной года. Как сообщалось, авиасообщение между двумя странами было переврано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", направлявшегося из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, на борту которого находились 217 туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ России квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.